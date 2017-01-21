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فوز سمير البهي برئاسة نادي قضاة مجلس الدولة

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فوز سمير البهي برئاسة نادي قضاة مجلس الدولة فوز سمير البهي برئاسة نادي قضاة مجلس الدولة

مجلس الدولة

فاز المستشار سمير البهي، نائب رئيس مجلس الدولة، بمنصب رئيس نادي قضاة مجلس الدولة.

جاء ذلك وفق ما أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة النادي.

كما فاز المستشارون: أيمن حجاج والحسن البدراوي وعمرو عبد الرحيم وإيهاب نبيل، عن المقاعد المخصصة لنواب رئيس مجلس الدولة والوكلاء.

وفاز المستشارون: إسلام توفيق الشحات وعبد الرؤوف خليفه عن المقعدين المخصصين للمستشارين..في حين فاز عن المقاعد المخصصة للمستشارين المساعدين كلا من المستشارين: وائل فرحات ويوسف ضياء الدين ومحمد عبد الله عناني.

وفاز عن مقعدي النواب كلا من المستشارين: عبد الرحمن محمد نصير وأحمد عثمان.. بينما فاز عن المقعدين المخصصين للمندوبين والمندوبين المساعدين كلا من محمد شكري وحمد توفيق.. في حين سبق وأن تم حسم المقعد الخاص بالمستشارين المتقاعدين بالتزكية لصالح المستشار عبد الله ناصف.

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