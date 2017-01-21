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الجيش التركى يعلن مقتل 46 مسلحا من داعش شمالى سوريا

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الجيش التركى يعلن مقتل 46 مسلحا من داعش شمالى سوريا الجيش التركى يعلن مقتل 46 مسلحا من داعش شمالى سوريا

>وكالات الأنباء

أعلن الجيش التركى اليوم السبت، مقتل 46 عنصراً من تنظيم داعش الإرهابى وإصابة 16 آخرين شمال سوريا فى إطار عملية "درع الفرات".

وصرح الجيش التركى بأن "قوات درع الفرات قصفت بالأسلحة الثقيلة 318 هدفًا لداعش بريف محافظة حلب السورية". وأوضح البيان أن "مقاتلات تركية نفّذت غارات جوية استهدفت 21 هدفاً للتنظيم فى مدينة الباب، وقريتى بزاغة، وقباسين، بريف حلب".

وقال إن "الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 46 مسلحًا من داعش وإصابة 16 آخرين، فضلًا عن تدمير عدد من الآليات المسلحة التابعة للتنظيم".

وأشار البيان، إلى أن "فصائل المعارضة السورية المشاركة فى عملية "درع الفرات" تمكنت من السيطرة على 227 منطقة مأهولة بالسكان منذ انطلاق العملية".

وأطلقت وحدات من القوات الخاصة فى الجيش التركى، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولى، فجر 24 أغسطس الماضى، حملة عسكرية فى مدينة جرابلس شمال سوريا تحت اسم "درع الفرات".


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