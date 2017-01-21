أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

محمود عباس: نهنئ "ترامب" ونتطلع للعمل معه من أجل تحقيق السلام

Google+ Print
محمود عباس: نهنئ "ترامب" ونتطلع للعمل معه من أجل تحقيق السلام محمود عباس: نهنئ "ترامب" ونتطلع للعمل معه من أجل تحقيق السلام

>وكالات الأنباء

نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، تصريحًا، اليوم السبت، للرئيس الفلسطينى، محمود عباس، يهنئ فيه الرئيس الأمريكى دونالد ، بمناسبة تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، أمس الجمعة، مؤكدًا تطلعه للتعاون معه من جل تحقيق السلام.

وقال الرئيس الفلسطينى: "أهنئ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وأتطلع للعمل معه من أجل السلام والأمن والاستقرار فى عالم مضطرب ومنطقة تعيش مرحلة مأساوية، ونساهم فى خلق مستقبل آمن للجميع".

ويأتى ذلك بعد تصريحات سابقة، للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بنيته نقل السفارة الأمريكية فى تل أبيب، إلى القدس، الأمر الذى لقى ردود فعل غاضبة من الجانب الفلسطينى، الذى أكدت جميع أطرافه أنه يهدد مفاوضات حل الدولتين.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

على غرار ترامب .. حفتر يمنع دخول مواطني 6 دول إلى ليبيا

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»