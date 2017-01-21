محمود عباس: نهنئ "ترامب" ونتطلع للعمل معه من أجل تحقيق السلام

وكالات الأنباء

نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، تصريحًا، اليوم السبت، للرئيس الفلسطينى، محمود عباس، يهنئ فيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بمناسبة تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، أمس الجمعة، مؤكدًا تطلعه للتعاون معه من جل تحقيق السلام.

وقال الرئيس الفلسطينى: "أهنئ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وأتطلع للعمل معه من أجل السلام والأمن والاستقرار فى عالم مضطرب ومنطقة تعيش مرحلة مأساوية، ونساهم فى خلق مستقبل آمن للجميع".

ويأتى ذلك بعد تصريحات سابقة، للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بنيته نقل السفارة الأمريكية فى تل أبيب، إلى القدس، الأمر الذى لقى ردود فعل غاضبة من الجانب الفلسطينى، الذى أكدت جميع أطرافه أنه يهدد مفاوضات حل الدولتين.