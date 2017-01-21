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تدمير شاحنة محملة بالأسلحة والذخائر للجماعات الإرهابية على شواطئ بنغازى

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تدمير شاحنة محملة بالأسلحة والذخائر للجماعات الإرهابية على شواطئ بنغازى تدمير شاحنة محملة بالأسلحة والذخائر للجماعات الإرهابية على شواطئ بنغازى

>بنغازى (أ ش أ)

أعلنت رئاسة أركان القوات الجوية الليبية، استهداف شاحنة محملة بالأسلحة والذخائر على شواطئ منطقة خريبيش ببنغازى، فور تلقى الجماعات الإرهابية لدعم عبر زوارق انطلقت من جرافة رست فى عرض البحر.

وذكرت رئاسة الأركان، عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك – أن سفينة محملة بالأسلحة والذخائر انطلقت صوب المياه الإقليمية إلى أن وصلت قبالة سواحل مدينة بنغازى ليلا.

وأضافت الرئاسة أن الجماعات الإرهابية قامت بإنزال 3 زوارق تحمل الذخائر والأسلحة وانطلقت صوب شواطئ منطقة خريبيش وانتظرنا تفريغ حمولتها فى الشاحنة من قبل أفراد المجموعات الإرهابية ومن ثم قصفناها.

وأضافت الرئاسة أن بعض العناصر الإرهابية حاولت التقدم اتجاه الشاحنة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فأعدنا استهدافهم واستهداف المكان الذى اخرجوا منه الذخائر والأسلحة.

وتوعدت رئاسة الأركان الجماعات الإرهابية ومن يساعدهم بالرد القاسى، لافتة إلى أن سواحل مدينة بنغازى مراقبة بالكامل وسيتم التعامل مع أى قطعة بحرية تحاول الاقتراب من سواحل بنغازى. 


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