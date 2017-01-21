رئيسة سويسرا تثمن علاقات بلدها مع الكويت

وكالات الأنباء

ثمنت رئيسة مجلس الحكم الاتحادى السويسرى، ووزيرة الطاقة والبيئة، دوريس لوتيهارد، علاقات بلادها مع دولة الكويت، معربة عن خالص تمنياتها بتعزيز هذه العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين، وذلك حسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

جاء ذلك فى حفل الاستقبال السنوى الذى ينظمه مجلس الحكم الاتحادى السويسرى على شرف أعضاء السلك الدبلوماسى المعتمدين لدى سويسرا بالعاصمة برن.

وفى الوقت ذاته، نقل سفير دولة الكويت لدى الاتحاد السويسرى، السفير بدر صالح التنيب، خالص تحيات وتمنيات الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، للرئيسة السويسرية، بالتوفيق فى مهام رئاستها.

ومن جانبها طلبت الرئيسة السويسرية، نقل خالص تحياتها القلبية إلى والى شعب دولة الكويت الصديق، متمنية كل التقدم لدولة الكويت وشعبها الصديق.