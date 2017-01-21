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السكة الحديد: إنتظام حركة القطارات على خط القاهرة - السد العالى

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السكة الحديد: إنتظام حركة القطارات على خط القاهرة - السد العالى السكة الحديد: إنتظام حركة القطارات على خط القاهرة - السد العالى

>كتب رضا حبيشى

 

 

أعلنت هيئة السكة الحديد  ، انتظام حركة مسير القطارات على "  خط القاهرة -  السد العالى "  نتيجة تأثرها بعطل فنى    للجرارين ٣٠٧٨ /٢١٥١ والعربتان ١١٤٢٧/١١٥٣٣ أثناء دخولهم حوش محطة الدومرية ما بين محطة السباعية وأدفو .

 

وقالت  الهيئة ،   فى بيان صحفى ، أنه  تم رفع عجلات البوجى الخلفى والأمامى للجرارين والعربتان اللذان سقطا اثناء دخول الأستوك حوش محطة الدومرية الواقعة بين محطة السباعية ومحطة ادفو .

 

وتقدمت  الهيئة ، بإعتذار للركاب بسبب  التأخير فى مواعيد  بعض القطارات لحين التأكد من سلامة  الخط والحركة  . 


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