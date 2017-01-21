السكة الحديد: إنتظام حركة القطارات على خط القاهرة - السد العالى

كتب رضا حبيشى

أعلنت هيئة السكة الحديد ، انتظام حركة مسير القطارات على " خط القاهرة - السد العالى " نتيجة تأثرها بعطل فنى للجرارين ٣٠٧٨ /٢١٥١ والعربتان ١١٤٢٧/١١٥٣٣ أثناء دخولهم حوش محطة الدومرية ما بين محطة السباعية وأدفو .

وقالت الهيئة ، فى بيان صحفى ، أنه تم رفع عجلات البوجى الخلفى والأمامى للجرارين والعربتان اللذان سقطا اثناء دخول الأستوك حوش محطة الدومرية الواقعة بين محطة السباعية ومحطة ادفو .

وتقدمت الهيئة ، بإعتذار للركاب بسبب التأخير فى مواعيد بعض القطارات لحين التأكد من سلامة الخط والحركة .