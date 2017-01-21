الشناوى: لاعبو المنتخب وعدونى بتخطى أوغندا.. وأتمنى مواجهة الأهلى بالسوبر

الجابون - حاتم رضا

أبدى أحمد الشناوى حارس مرمى المنتخب الوطنى، حزنه الشديد قبل مغادرة فندق الفراعنة صباح اليوم بالجابون متجها إلى القاهرة، موضحا أنه كان يتمنى أن يحقق زملاؤه ما كان يتمناه وهو العودة بأمم أفريقيا 2017.

قال الشناوى إن لاعبى المنتخب وعدوه قبل مغادرة الفندق بالفوز اليوم على أوغندا فى المباراة، المقرر لها التاسعة مساءً بالجولة الثانية للمجموعة الرابعة بأمم أفريقيا، من أجل مصالحة الجماهير وتعويض التعادل أمام مالى فى الجولة الأولى بهدف الحفاظ على آمال التأهل للدور التالى واستكمال البطولة.

تابع الحارس الأبيض أنه سيخضع للتأهيل والعلاج تحت إشراف الجهاز الطبى بالزمالك خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه يأمل فى اللحاق بمباراة السوبر أمام الأهلى يوم 10 فبراير المقبل فى أبو ظبى الإماراتية.