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كهربا يطلب من كوبر المشاركة أمام أوغندا الليلة

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كهربا يطلب من كوبر المشاركة أمام أوغندا الليلة كهربا يطلب من كوبر المشاركة أمام أوغندا الليلة

>الجابون - حاتم رضا

طلب محمود كهربا لاعب اتحاد جدة السعودى، من الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، المشاركة اليوم فى مباراة أوغندا المقرر لها التاسعة مساءً فى الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بأمم أفريقيا.

 

وظهر كهربا بمستوى جيد فى المران الأخير ما دفعه لمطالبة الجهاز الفنى للفراعنة بالحصول على فرصة اليوم، خاصة أنه لم يشارك فى المباراة الأولى أمام مالى التى انتهت بالتعادل السلبى.

 

يتصدر منتخب غانا قمة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، ثم ومالى فى المركز الثانى والثالث برصيد نقطة، ثم أوغندا فى المركز الرابع بدون نقاط.

 


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