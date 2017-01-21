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ضبط 655 هارباً من أحكام قضائية بالغربية

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ضبط 655 هارباً من أحكام قضائية بالغربية ضبط 655 هارباً من أحكام قضائية بالغربية

>الغربية – عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية برئاسة اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية حملة أمنية مكبرة بناء على توجيهات وزير الداخلية لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة .

 وشارك فى الحملة ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث والعميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزي.

أسفرت الحملة عن ضبط 655 هارباً من أحكام قضائية فيما تم تحصيل 2417جنيه، وضبط 57 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات وتحصيل 45 ألف جنيه غرامات.

كما تم ضبط بندقية آليه و4 قضايا مخدرات بإجمالى 100جرام حشيش و24 جرام هيروين و250 قرص مخدر،  و23  قطعة سلاح أبيض وتحرر عنها 23  قضيه.

 كما تم ضبط 3 متهمين هاربين من أحكام، و14 مسجل جنائى، و166 قضيه مرافق متنوعه و66  قضيه تموين  متنوعه.

 

 

 

 


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