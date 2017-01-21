انتحار مدرس من أعلى أحد العقارات بمدينة ديرب نجم بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أقدم مدرس بمدينة ديرب نجم بالشرقية، مساء أمس على التخلص من حياته بالانتحار من أعلى عقار سكنى، وقررت نيابة ديرب نجم تشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، بلاغا من مركز شرطة ديرب نجم، بقيام أحد الأشخاص بإلقاء نفسه من أعلى إحدى العقارات الكائنة خلف مستشفى ديرب المركزى، مما أدى لوفاته فى الحال، وتبين من التحريات قيام أحمد ط م، 35 سنة مدرس كمبيوتر ومقيم عزبة الشحاتين بإلقاء نفسه من أعلى الطابق الرابع بعقار تحت الإنشاء، بندر ديرب نجم.

وبسؤال والده طلعت م م 70 سنة معاش قوات مسلحة ومقيم بذات عنوانه قرر عدم علمه بسبب إقبال نجله على الانتحار ولم يعرف سبب انتحاره، ولا يتهم أحدا بالتسبب فى الواقعة أو يشتبه فى الوفاة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى ديرب نجم المركزى، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 562 إدارى ديرب نجم.