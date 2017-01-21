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تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ" أحداث ماسبيرو الثانية" لـ 28 يناير

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تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ" أحداث ماسبيرو الثانية" لـ 28 يناير تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ" أحداث ماسبيرو الثانية" لـ 28 يناير

>كتب إيهاب المهندس

 

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد عبد الحميد في القضية المعروفة إعلاميا بـ " أحداث ماسبيرو الثانية" والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو من عام 2013، لـ 28 يناير الجارى لاستكمال المرافعة.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضي ووليد رشاد.

 

واسندت النيابة إلى المتهم، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.

 

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد قضت فى 30 مارس من العام الماضى بالسجن المؤبد غيابيا على المتهم.

 

 


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