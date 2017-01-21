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السيسي يلتقي وفدًا برلمانيًا كنديًا لبحث تطوير العلاقات الثنائية

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السيسي يلتقي وفدًا برلمانيًا كنديًا لبحث تطوير العلاقات الثنائية السيسي يلتقي وفدًا برلمانيًا كنديًا لبحث تطوير العلاقات الثنائية

الرئيس عبد الفتاح

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، وفداً برلمانياً كنديا، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، لبحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيزها لاسيما على الصعيد البرلمانى.

ومن المنتظر أن يشهد اللقاء التعرف على وجهة النظر المصرية تجاه التطورات التى شهدتها خلال الفترة الماضية، والتى تعكس إرادة الشعب المصرى لبناء دولة مدنية حديثة تقوم على إعلاء قيم الديمقراطية، وسيادة القانون ورفض الفكر المتطرف.

ومن المرجح أن يتطرق اللقاء إلى الأوضاع فى المنطقة، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع فى كل من سوريا والعراق وليبيا.

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