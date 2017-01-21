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وصول وزراء دول الجوار الليبى إلى مقر الخارجية لبحث الأزمة الليبية

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وصول وزراء دول الجوار الليبى إلى مقر الخارجية لبحث الأزمة الليبية وصول وزراء دول الجوار الليبى إلى مقر الخارجية لبحث الأزمة الليبية

>كتب أحمد جمعة

وصل منذ قليل إلى مقر وزارة الخارجية وزراء دول الجوار الليبى، لبدء الاجتماع العاشر لوزراء خارجية مجموعة دول جوار ليبيا‏,، برئاسة وزير الخارجية سامح شكرى.

‏ وتضم مجموعة دول جوار ليبيا كلا من وليبيا والسودان والجزائر وتونس وتشاد والنيجر‏.‏

ومن المقرر أن يشارك فى الاجتماع كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط, ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر, ومبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية الخاص إلي ليبيا السفير صلاح الجمالى, بالإضافة إلى ممثل الاتحاد الإفريقى فى ليبيا جاكايا كيكويتى.

ويناقش الاجتماع أبرز مستجدات الأوضاع علي الساحة الليبية، والشواغل التى تعرقل العملية السياسية، بجانب استعراض الجهود المبذولة على الصعيدين الإقليمى والدولى لتقديم الدعم لمختلف أطياف الشعب الليبى، وكذلك المبادرات الهادفة لبناء الثقة بين الأشقاء الليبيين وسبل تشجيعهم على الانخراط الإيجابى فى حوار ليبى ليبى، بهدف التوصل إلى التوافق المطلوب حول تنفيذ اتفاق الصخيرات.

 

 

 

 


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