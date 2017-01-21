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ضبط مسئولى محطات وقود لبيعهم سولار وبنزين مدعم بالسوق السوداء

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ضبط مسئولى محطات وقود لبيعهم سولار وبنزين مدعم بالسوق السوداء ضبط مسئولى محطات وقود لبيعهم سولار وبنزين مدعم بالسوق السوداء

>كتب ـ محمود عبد الراضى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث والتجارة الداخلية، من ضبط المسئولين عن محطات لتمويل السيارات الكائنة بسفاجا، لتصرفهم فى كميات كبيرة من المواد البترولية (السولار )  المدعمة من قبل الدولة ببيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، مستفيدين من فارق الأسعار وعدم انتظام القيد بدفتر 21 بترول، بهدف تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة، مما يعد إهداراً للدعم الذى توفره الدولة للمواطنين، وتبين  تصرفهم فى 166400 لتر مواد بترولية "سولار" ببيعها فى السوق السوداء  .

 

وضبطت شرطة التموين المسئولين عن محطة لتمويل السيارات بوابة رقم 13 بمدينة الرحاب، لتصرفهم فى  كميات كبيرة من المواد البترولية (البنزين 92) المدعمة من قبل الدولة للاتجار بها فى السوق السوداء ببيعها بأزيد من السعر الرسمى، حيث تبين تصرفهم فى 9988 لتر مواد بترولية "بنزين 92" ببيعها فى  السوق السوداء، وأحالهم اللواء حسنى زكى مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين للنيابة.


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مصر 365

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