الدولار يسجل 18.74 جنيهًا في تعاملات السوق اليوم

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري، اليوم السبت، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، 18.7456 جنيه للشراء و18.9100 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 19.9903 جنيه للشراء و20.1694 للبيع.

ووفقًا لمتوسط أسعار البنك المركزي المصري، سجل الجنيه الإسترليني 23.1002 جنيه للشراء و23.3104 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 18.6338 جنيه للشراء و18.8010 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 16.3446 جنيه للشراء و16.4923 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 2.7290 جنيه للشراء و2.7558 جنيه للبيع.

وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 4.9980 جنيه للشراء و5.0420 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 61.3664 جنيه للشراء و61.9493 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 5.1032 جنيه للشراء و5.1494 جنيه للبيع.