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وزير خارجية البحرين: إيران التهديد الأول لأمن دول مجلس التعاون الخليجى

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وزير خارجية البحرين: إيران التهديد الأول لأمن دول مجلس التعاون الخليجى وزير خارجية البحرين: إيران التهديد الأول لأمن دول مجلس التعاون الخليجى

>المنامة (أ ش أ)

قال وزير الخارجية البحرينى الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إن دول مجلس التعاون الخليجى تواجه تهديدات كثيرة متداخلة وشائكة بالإضافة إلى التهديد الأمنى المباشر القادم من الحدود اليمنية والعراقية، لافتا إلى أن إيران تحتل المركز الأول فى تهديد أمن دول المجلس.

وقال الشيخ خالد، فى تصريحات نشرت اليوم السبت، إنه تم تأسيس لجنة دائمة فى الجامعة العربية تحت مسمى "التدخلات الإيرانية فى الدول العربية" بعضوية "البحرين ومصر والإمارات والسعودية".

وأضاف أنه إذا لم تبد إيران حسن النية وواصلت تدخلاتها السافرة فى الشأن المحلى للبحرين ودول مجلس التعاون فإن البحرين تأمل فى تطبيق الآلية المقترحة من المجلس لمواجهة التدخلات الإيرانية بالتعاون مع الدول الصديقة والمجتمع الدولى لزيادة عزلة إيران إقليميا ودوليا.

وأشار إلى أن هذه الآلية تشمل عدة مسارات للتعامل مع هذه التدخلات منها: المسار الوطنى داخل دول مجلس التعاون، المسار الخليجى فى إطار مجلس التعاون، المسار السياسى والدبلوماسى، المسار الاقتصادى والتجارى، والمسار الثقافى والإعلامى.

 


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