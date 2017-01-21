ضابط مخابرات سنغالى يدير مواجهة مصر وأوغندا

كتب- عادل عقل

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم الـ" كاف" الى الدولى السنغالى مالاينج دييدهيو إدارة لقاء منتخبى مصر وأوغندا المقرر إقامته فى التاسعة مساء اليوم السبت بملعب"بورت جنتيل"، فى الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالمونديال الأفريقى فى نسخته الـ31 والمقام حاليا بالجابون.

مالانج دييدهيو صاحب الـ44 عاما والحاصل على الشارة الدولية 2009 يعمل ضابطا بالمخابرات السنغالية واحد حكام النخبة الافريقية منذ عام 2012 يعد هذا الظهور الثانى له بأمم افريقيا بعد ان شارك فى البطولة السابقة بغينيا الاستوائية وأدار خلالها مواجهة الكونغو وكاب فيردى بينما تعد مباراة اليوم الظهور الأول له بالمونديال الأفريقى الحالى.

رشحه الـ" كاف" لجائزة افضل حكم بالقارة 2016 مع الثنائى الجامبى بكارى جساما والمصرى جهاد جريشة وفاز باللقب الجامبى بكارى بفارق صوت واحد عن جريشة كما حصل مالانج على لقب افضل حكم بالدورى السنغالى موسمى 2015،2016.

طاقم الحكام السنغالى بقيادة الحكم مالانج ومواطنة الثنائى جبريل كامارا والحاجي ماليك سامبا المساعدان مرشحان للمشاركة فى مونديال 2018 بروسيا.

تعد مباراة اليوم الـ26 له والأولى للفراعنة والثالثة للمنتخب الاوغندى بعدما ادار مباراتين لمنتخب الرافعات مع كل من جزر القمر فى التصفيات امم افريقيا وإمام زيمباوى فى بطولة القارة للمحليين خلال مشواره الدولى.

اشهر السنغالى مالانج 76 بطاقة صفراء و7 حالات طرد خلال المباريات الـ25 السابقة التى ادارها واحتسب 6 ركلة جزاء .

ظهر السنغالى مالانج فى مباراتين للأهلى امام كل من أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في الدور قبل النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية ومواجهة الفريق الاحمر امام النجم الساحلي في دور المجموعات لنفس البطولة والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد.

وسبق للحكم السنغالي أن أدار مباراة الزمالك وسانجا الكونغولي بدور الـ16 ببطولة الكونفدرالية في اللقاء الذي أقيم بالكونغو مايوالماضى وألغي هدفين للقلعة البيضاء.

شارك الحكم السنغالى فى اكثر من بطولة ابرزها كاس العالم للناشئين 2015 الذى اقيم بتشيلى والدورة الاوليمبية بالبرازيل 2016 وبطوله أمم افريقيا للمحليين برواندا كما ظهر فى اكثر من مباراة فى التصفيات الافريقية المؤهلة لكاس العالم 2018 بروسيا الى جانب تصفيات القارة المؤهلة لكاس أمم افريقيا المقامه حاليا بالجابون الى جانب بطولة كاس الاتحاد الافريقى الكونفدرالية.