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أمطار غزيرة في الفجيرة

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أمطار غزيرة في الفجيرة أمطار غزيرة في الفجيرة

هطلت أمطار غزيرة أمس على الفجيرة والمدن المجاورة لها في خورفكان وكلباء ومنطقة دبا وقرى الساحل الشرقي، حيث استمر الهطول بشكل متقطع قرابة الساعتين، مصحوباً ببرق ورعد ورياح نشطة السرعة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصلت إلى 16 درجة مئوية، وجرت السيول في المنحدرات والشعاب من أعلى سفوح الجبال في المناطق الجبلية، كما امتلأت المنخفضات بمياه الأمطار والشوارع والميادين.

وسارعت سيارات شفط المياه التابعة لبلديات الساحل الشرقي إلى شفط المياه من أماكن تجمعها، وهرعت دوريات الشرطة إلى الطرق والشوارع الحيوية لتأمينها وتسهيل حركة السير والمرور فيها، خلال الأجواء الماطرة.

وشهدت منطقة الفقيت السياحية بدبا الفجيرة خلال ساعات الصباح الأولى هطول الأمطار الغزيرة لتتحول أماكن التخييم إلى برك تحيطها المياه، دون أن ينجم عنها وقوع إصابات تذكر فيما خلفت خسائر مادية.

وأدى هطول الأمطار إلى عرقلة حركة السير على الطرق المؤدية من وإلى الفجيرة بشكل جزئي، نتيجة غزارة المياه وتجمعها.

وناشدت الشرطة الزوار الابتعاد عن السدود وعدم الاقتراب من الأودية والشعاب خلال فترة الأمطار، داعين إلى الالتزام بالإرشادات والقواعد المروية والسرعات المحددة، لعدم تعريض حياتهم للخطر، كما حذرت الصيادين من عدم ارتياد البحر بسبب ارتفاع الموج واضطرابه لحين استقرار حالة الطقس حفاظاً على سلامتهم، متمنين السلامة للجميع.

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