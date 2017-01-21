«القوى العاملة» تحذر المسافرين لقطر من حمل أدوية «محظورة» التداول في الدوحة

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا عن تزايد أعداد المواطنين الذين يتم احتجازهم بمطار الدوحة، وتحرير محاضر لهم وتحويلهم إلي إدارة البحث والمتابعة لترحيلهم وعدم دخولهم الدولة مرة أخرى، وذلك لحملهم أدوية مخدرة ممنوع دخولها، ولو بكميات لا تتعدى 20 قرصا من تلك الأدوية، وذلك رغما من وجود وصفة “روشتة” طبية معهم، وبموجب شهادات موثقة، وفقا لبيان رسمى، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة القطرية الدوحة.

وحذر “سعفان” المواطنين المصريين المسافرين لدولة قطر من حمل كميات من الأدوية الممنوع حملها عند دخولهم قطر- علي الرغم أنها مسموح بها فى مصر- بعد أن تم إدرجها مؤخرا فى الجداول المحظورة بقطر، حتى لا يصدر بحقهم أمر إدارى بالإبعاد.

وقال المستشار العمالي المصري بقطر هشام كامل، إن الأدوية الممنوع على المواطنين حملها هي :ترامادول، ولاريكا “بريجيالي”، والالبرازولام “LSD” الباركينول ، والهالوثي، وريمورون، وتريبتازول ، ونيورازين ، والفاليوم ، وتراموندين”الماكستون”، ورهبانول ، وبرازولا ، وديزيام ، والاترادول، وترامكس ، وتراميوندين ، وريفالدول، وتراماكيت ، وليبراكس.