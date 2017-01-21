أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«القوى العاملة» تحذر المسافرين لقطر من حمل أدوية «محظورة» التداول في الدوحة

Google+ Print
«القوى العاملة» تحذر المسافرين لقطر من حمل أدوية «محظورة» التداول في الدوحة «القوى العاملة» تحذر المسافرين لقطر من حمل أدوية «محظورة» التداول في الدوحة

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا عن تزايد أعداد المواطنين الذين يتم احتجازهم بمطار الدوحة، وتحرير محاضر لهم وتحويلهم إلي إدارة البحث والمتابعة لترحيلهم وعدم دخولهم الدولة مرة أخرى، وذلك لحملهم أدوية مخدرة ممنوع دخولها، ولو بكميات لا تتعدى 20 قرصا من تلك الأدوية، وذلك رغما من وجود وصفة “روشتة” طبية معهم، وبموجب شهادات موثقة، وفقا لبيان رسمى، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة القطرية الدوحة.

وحذر “سعفان” المواطنين المصريين المسافرين لدولة قطر من حمل كميات من الأدوية الممنوع حملها عند دخولهم قطر- علي الرغم أنها مسموح بها فى - بعد أن تم إدرجها مؤخرا فى الجداول المحظورة بقطر، حتى لا يصدر بحقهم أمر إدارى بالإبعاد.

وقال المستشار العمالي المصري بقطر هشام كامل، إن الأدوية الممنوع على المواطنين حملها هي :ترامادول، ولاريكا “بريجيالي”، والالبرازولام “LSD” الباركينول ، والهالوثي، وريمورون، وتريبتازول ، ونيورازين ، والفاليوم ، وتراموندين”الماكستون”، ورهبانول ، وبرازولا ، وديزيام ، والاترادول، وترامكس ، وتراميوندين ، وريفالدول، وتراماكيت ، وليبراكس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة