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بعد إصابته.. «الشناوي» يعود للقاهرة والزمالك يبدأ تجهيزه لمباراة القمة

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بعد إصابته.. «الشناوي» يعود للقاهرة والزمالك يبدأ تجهيزه لمباراة القمة بعد إصابته.. «الشناوي» يعود للقاهرة والزمالك يبدأ تجهيزه لمباراة القمة

الشناوي – أرشيفية

يعود اللاعب أحمد الشناوي، حارس ونادي الزمالك، اليوم السبت، إلى القاهرة للانضمام إلى فريق نادي الزمالك، مغادرًا بعثة منتخب المشارك في كأس أمم إفريقيا المقامة بالجابون.

وأثبتت الفحوصات الطبية، إصابة أحمد الشناوي بتمزق فى العضلة الخلفية وحاجة الحارس للعلاج والتأهيل لمدة تصل إلى أربعة أسابيع، وطلب الزمالك عودته حتى يتمكن من تجهيزه لمباراة القمة تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق الأبيض.

 

ووافق الجهاز الفنى للمنتخب على طلب جهاز الزمالك بعودة الحارس الدولى للقاهرة حتى يتم تجهيزه لمباراة الأهلى يوم 10 فبراير المقبل بالإمارات فى السوبر المحلى، رغم أن جهاز المنتخب كان يرغب فى تأهيل الحارس بالجابون والبقاء مع زملائه بالفريق القومى.

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