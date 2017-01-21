اليوم.. إطلاق المسح الطبي لفيروس «سي» بالصعيد من محافظة المنيا

يطلق الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، المسح الطبي الشامل لمرضى فيروس “سى” بمحافظات الجمهورية من قرية البراجيل بمحافظة المنيا.

وقالت الدكتورة هالة ماسخ مدير مشروعات البنك الدولي فى وزارة الصحة ، إنه تم تخصيص 25 مليون دولار من قرض تحسين جودة الخدمة الصحية بقطاع الرعاية الأساسية، مشيرة إلى أن المسح سيتم بقرى 9 محافظات في الصعيد؛ وهى أسوان والأقصر وقنا وأسيوط وسوهاج والمنيا والفيوم والجيزة وبنى سويف .

وأضافت مدير مشروعات البنك الدولى بوزارة الصحة، أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة للقضاء على فيروس سى، مشيرة إلى أن البداية ستكون من قرى محافظة المنيا، وأن الفئة المستهدفة من المسح الأعمار فوق 18 سنة، لافتة إلى أن قرى الصعيد بها معدل انتشار كبير لفيروس سى.