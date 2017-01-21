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الأرصاد تحذر من «شبورة كثيفة» وطقس شديد البرودة ليلًا

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الأرصاد تحذر من «شبورة كثيفة» وطقس شديد البرودة ليلًا الأرصاد تحذر من «شبورة كثيفة» وطقس شديد البرودة ليلًا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، أما عن حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

الصغرى العظمى

القاهرة 11 19

 الإسكندرية 9 17

 مطروح 7 17

 بورسعيد 13 18

 دمياط 12 18

 بلطيم 11 18

 الإسماعيلية 6 19

 السويس 9 19

العريش 4 18

نخل 2 18

طابا 7 17

الطور 8 19

مرسى علم 15 23

الغردقة 13 22

شرم الشيخ 16 23

رفح 3 17

كاترين 2 16

سيوة 10 19

المنيا 8 19

الفيوم 7 19

رأس سدر 10 19

أبوسمبل 15 26

وسط الدلتا 10 18

أسيوط 7 20

سوهاج 9 22

الأقصر 9 24

أسوان 13 26

شلاتين 19 24

حلايب 20 23

الوادى الجديد 9 23

قنا 11 23

نويبع 14 21

السلوم 7 16.

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