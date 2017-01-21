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إحباط تهريب 200 راوتر مع راكب قادم من أبوظبي بالمطار

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إحباط تهريب 200 راوتر مع راكب قادم من أبوظبي بالمطار إحباط تهريب 200 راوتر مع راكب قادم من أبوظبي بالمطار

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، من إحباط تهريب ٢٠٠ راوتر، سعر الواحد ١٥٠ دولار، مع راكب قادم من أبو ظبي، أخفاها داخل جيوب سحرية بحقائبه لتضليل رجال الجمارك، تمهيدًا لبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية.

وصرحت مصادر جمركية بالمطار، بأنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة طيران الاتحاد القادمة من أبو ظبي، اشتبه أحمد عبدالله مدير الوردية في أحد الركاب، وقام واحمد عبد القادر مدير الادارة وعمر شعبان رئيس القسم بتفتيش حقائبه، وعثرا معه علي ٢٠٠ رواتر ، سعر الواحد منها ١٥٠ دولار .

وأمر سامى عبدالرحمن مدير الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، بتحرير محضر وإثبات المضبوطات.

 

 

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