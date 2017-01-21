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اليوم.. قطع المياة بـ6 مناطق بالأقصر لإجراء صيانة وتطهير للمحطة الغربية

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اليوم.. قطع المياة بـ6 مناطق بالأقصر لإجراء صيانة وتطهير للمحطة الغربية اليوم.. قطع المياة بـ6 مناطق بالأقصر لإجراء صيانة وتطهير للمحطة الغربية

>الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه سيتم البدء فى أعمال صيانة وتطهير محطة مياه الأقصر الغربية، صباح اليوم السبت، وسيتم قطع المياه فى مناطق ( شرق السكة الحديد - الحبيل - الزناقطة ) بالأقصر، وستكون المياة ضعيفة بمناطق (شارع التلفزيون - البياضية - الكرنك) بالأقصر، من الساعة التاسعه صباحا حتى الساعه الخامسة مساءا، وذلك حسبما صرح اللواء محمد يحيى مدير شركة المياة والصرف الصحى بالأقصر.

 

وأهابت شركة المياة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتوفير المياه اللازمة وقت انقطاع المياه، كما يوجد سيارات مياه صالحة للشرب وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.


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