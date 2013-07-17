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سلطان قطب: لم يخبرنى أحد لحلف اليمن كوزير النقل وأتمنى التوفيق للقادم

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سلطان قطب: لم يخبرنى أحد لحلف اليمن كوزير النقل وأتمنى التوفيق للقادم سلطان قطب: لم يخبرنى أحد لحلف اليمن كوزير النقل وأتمنى التوفيق للقادم

أكد الدكتور أحمد سلطان قطب، الذى كان مرشحا لوزارة النقل، والتقاه الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، أنه لم يتصل به أحد لحلف اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

وقال سلطان لـ"اليوم السابع"، ردا على كونه المرشح للوزارة حتى آخر لحظة قبل حلف اليمين: "أتمنى التوفيق لوزير النقل القادم ويوفقه الله فى هذه المهمة الصعبة، وكل ما أعرفه أنى كنت مرشح مثل باقى المرشحين الآخرين".

وأضاف سلطان أن تولى مسئولية أى منصب حاليا فى ظل هذه الظروف التى تمر بها البلاد ليس بالمهمة السهلة، مؤكدا على أنه سعيد لعدم اختياره، لأنه كان متردد منذ البداية.

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