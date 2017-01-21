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بالصور.. جمارك المطار تحبط تهريب 200 "راوتر" قادمة من أبو ظبى

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بالصور.. جمارك المطار تحبط تهريب 200 "راوتر" قادمة من أبو ظبى بالصور.. جمارك المطار تحبط تهريب 200 "راوتر" قادمة من أبو ظبى

>كتب أحمد حمادة

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى، من إحباط تهريب ٢٠٠ راوتر سعر الواحد ١٥٠ دولار لدى راكب قادما من أبو ظبى . 


> وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة طيران الاتحاد القادمة من أبو ظبى اشتبه رجال الجمارك فى أحد الركاب وبتفتيش حقائبه تبين وجود ٢٠٠ رواتر خاص سعر الواحد منها ١٥٠ دولار . 

وأشرف على عملية التفتيش والضبط احمد عبدالله مدير الوردية ، واحمد عبد القادر مدير الادارة وعمر شعبان رىيس القسم ، مصطفى دولة ، سامح سيد  .

وأمر سامى عبدالرحمن مدير الادارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولى بتحرير محضر بالواقعة واثبات المضبوطات .

 


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