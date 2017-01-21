موعد مباراة مصر واوغندا اليوم السبت 21-1-2017 والقنوات المفتوحة الناقلة لها مجانا

مباراة مصر واوغندا القادمة في أمم افريقيا 2017 والقنوات المفتوحة الناقلة لها، يواصل منتخب مصر استعداداته لمباراة أوغندا الثانية في إطار مباريات المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم والتي تقام على اراضي الجابون، وذلك بعد التعثر المفاجئ في المباراة الأولى أمام مالي يوم الثلاثاء الماضي بالتعادل السلبي.

مباراة منتخب مصر القادمة أمام اوغندا ستكون هامة للغاية حيث أن التعثر مرة أخرى سييضع المنتخب المصري في مأزق حقيقي نحو مشواره لأستعادة اللقب الغائب منذ 2010 خاصة وأن المواجهة الأخيرة ستجمعه مع اقوى فرق المجموعة المنتخب الغاني، ولكن يسيطر تفاؤل كبير على الشعب المصري بالرغم من التعادل السلبي اداءا ونتيجة مع منتخب مالي في الجولة الأولي لإستكمال المشوار نحو اللقب في البطولة ، ولكن هناك العديد من علامات الاستفهام على اداء بعض اللاعبين بعد مباراة مالي لعل أبرزهم محمد صلاح الذي لم يظهر بمستواه الحقيقي بالإضافة إلى العقم الهجومي والفشل في بناء الهجمات المنظمة، وهو الأمر الذي يسعى كوبر المدير الفني لمنتخب مصر لإعادة هيكلته قبل مباراة اوغندا .

ترتيب مجموعة مصر في أمم افريقيا، وتحتل مصر المرتبة الثانية بالإشتراك مع منتخب مالي، بينما تسبقهم غانا في الصدارة برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز على اوغندا، ويبدو أن اوغندا ستكون صيد المجموعة وبالتالي أصبح لازماً على منتخب الفراعنة تحقيق الإنتصار عليها من أجل حجز مقعد في الدور المقبل من البطولة، التي غاب عنها منتخب مصر منذ أخر تتويج في 2010 بعد فشله في التأهل إلى النهائيات .

موعد مباراة مصر ومالي، وستنطلق مباراة منتخب مصر واوغندا يوم السبت المقبل 21 يناير 2017 في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة بتوقيت جرينتش العالمي، ومن المنتظر أن يسبقها مباراة تجمع بين غانا ومالي ستكون نتيجتها مهمة في تحديد العديد من الأمور في المجموعة، التي يبدو إنها لن تعلن عن المتأهلين منها إلا في الجولة الأخيرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر واوغندا

ستنقل قناة بي ان سبورت ماكس المباراة بشكل حصري عبر قنواتها لإنها صاحبة الحقوق الحصرية لنقل البطولة على النايل سات لمنطقة الشرق الأوسط، ولكن سنقوم معكم بإستعراض كافة القنوات الناقلة لمباراة مصر القادمة امام اوغندا من خلال موضوع منفصل سيتم التنويه عنه يوم المباراة .



Tivibu spor 11853 عمودي 27500 التركي 42

ORTM 12728 أفقى 27500 يوتلسات

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نتيجة مباراة مصر واوغندا

وسنتابع كالعادة نتيجة احداث مباراة مصر واوغندا في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة في بطولة كأس امم فريقيا لكرة القدم وذلك من خلال تسليط الضوء أبرز الأحداث

شبكةعيونالإخبارية

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