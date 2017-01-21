تردد قناة تيلي تشاد télé tchad المفتوحة الناقلة لامم افريقيا 2017 على النايل سات مباراة مصر واوغندا

تردد قناة تيلي تشاد المفتوحة على النايل سات الناقلة لكاس الامم الافريقية 2017 مجانا، كما جرت عليه العادة في النسخ السابقة لكاس الأمم الافريقية تستعد قناة تيلي تشا télé tchad إلى نقل أحداث امم افريقيا مجانا عبر القمر الصناعي نايل سات خلال الفترة من 14 يناير إلى 5 فبراير،واضعة بذلك حداً لإحتكار قنوات بي ان سبورت الحقوق الحصرية لنقل أمم افريقيا في السنوات الماضية.

والسؤال الذي يرواد الجميع في تلك الساعة هو كيف يمكنني مشاهدة مباريات أمم افريقيا هذا الموسم في حال كنت لأ أمتلك بطاقة الاشتراك في قنوات بي ان سبورت، تلك السؤال لديه العديد من الأجابات ولكن قد تكون معظم الأجابات مستعصية على البعض سواء بأمتلاك أطباق استقبال كبيرة لضبط ترددات قنوات على الهوتبيرد والأوروبي أو غيرها، ولكن لمالكي النايل سات الحل الأنسب هو ضبط جهاز استقبالك على تردد قناة télé tchad المفتوحة.

تردد قناة télé tchad

يمكن للجميع استقبال تردد قناة تيلي تشاد على النايل سات بكل سهولة عن طريق ضبط قيم جهاز الرسيفر الخاص بهم على التردد التالي.

القناة التردد معدل الترميز

télé tchad

12015

27500 رأسي

شبكةعيونالإخبارية

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