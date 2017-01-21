انطلاق معسكر الزمالك بـ6 أكتوبر اليوم بحضور ناشئين

كتب أحمد توفيق

ينطلق اليوم السبت المعسكر المغلق لفريق الزمالك فى أحد فنادق منطقة 6 أكتوبر ويستمر لمدة 8 أيام، ويستعد الزمالك لمواجهة الأولمبى يوم 3 فبراير المقبل بدور الـ32 لمسابقة كأس مصر، والتى قد تؤجل حال تأهل المنتخب الوطنى لأدوار متقدمة ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بالجابون لتكون أولى مباريات الأبيض أمام النادى الأهلى فى السوبر المحلى يوم 10 فبراير المقبل بدولة الإمارات.

ويتواجد فى معسكر الزمالك كل اللاعبين بما فيهم المصابين محمود شيكابالا وأيمن حفنى ومصطفى فتحى، بعدما قرر محمد حلمى المدير الفنى تواجد كل اللاعبين فى المعسكر المغلق، وقرر جهاز الزمالك أن ينضم لمعسكر أكتوبر 6 ناشئين هم محمود حسن "صانع ألعاب" ومحمد كماتشو "ظهير أيمن" ومحمود عبد المنصف "حارس مرمى" لاعبى فريق مواليد 97 بالإضافة إلى حسين أحمد "صانع ألعاب" وهانى محمد "مهاجم" ومحمد قدرى "حارس مرمى" لاعبى فريق مواليد 99.