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حسن شحاتة يقود مران بتروجت اليوم لأول مرة بعد الإعلان الرسمى

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حسن شحاتة يقود مران بتروجت اليوم لأول مرة بعد الإعلان الرسمى حسن شحاتة يقود مران بتروجت اليوم لأول مرة بعد الإعلان الرسمى

>كتب رامى ناجى

يقود حسن شحاتة، المدير الفنى الجديد لفريق بتروجت، اليوم السبت، المران الجماعى للفريق بالمعلب الفرعى باستاد بتروسبورت لأول مرة بعد توليه القيادة الفنية للفريق البترولي بشكل رسمي.

 

 

وكان المعلم، قد اكتفى بعقد جلسة مع لاعبى الفريق البترولى قبل المران الجماعى بالمعلب الفرعى باستاد بتروسبورت، يوم الأربعاء الماضي، وعكف على متابعة مران الفريق الذى قاده محمد ثابت المدرب العام بالجهاز المعاون الجديد لحسن شحاتة للفريق البترولى.

 

 

ونجح مسئولو نادى بتروجت فى التعاقد مع المعلم لمدة عام ونصف لقيادة الفريق، خلفا لطلعت يوسف الذى تولى إدارة أهلى طرابلس الليبى، وكان نادى طلائع الجيش آخر محطة تدريبية لحسن شحاتة بالدورى المصرى، قبل أن ينفصل عنه قبل انطلاق الموسم الحالى دون أن يخوض أية مباريات رسمية.


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