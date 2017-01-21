الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم بالتجمع الخامس

كتب سليمان النقر - نانسى القاضى

يدخل فريق الإسماعيلى معسكرا مغلقا في الثانية عشر ظهر اليوم السبت بأحد فنادق التجمع الخامس ضمن برنامج الاستعداد للدور الثانى من مسابقة الدورى العام بخلاف الاستعداد لمواجهة سموحة فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يركز الجهاز الفنى على النواحى الخططية والتكتيكية خلال معسكر التجمع الخامس من أجل تحفيظ اللاعبين لخطط اللعب التي ينوي أن يؤدي بها التشيكى فرانز ستراكا مع الدراويش في الفترة القادمة، ومن المقرر أيضا أن يخوض الإسماعيلى مباراتين وديتين خلال المعسكر القاهرى أمام المقاولون العرب والسكة الحديد ثم يواجه وادى دجلة يوم 2 فبراير المقبل بالإسماعيلية بعد نهاية المعسكر المغلق.