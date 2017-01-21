أخبار عاجلة

صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الاربعاء 12/4/2017 و انخفاض كبير غير متوقع فى سعر الحديد -
مكرم محمد أحمد: تحويل الإصدارات الورقية الخاسرة لمواقع إلكترونية -
ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك وارتفاع جنوني بالسوق السوداء -
فيديو| وزان القليني: الأعلى للإعلام سيضع القواعد المنظمة للعمل وليس رقابي -
بالفيديو.. خالد الجندي: «اللي تتزوج من ورا أهلها لا تصون عرض راجل» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم بالتجمع الخامس

Google+ Print
الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم بالتجمع الخامس الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم بالتجمع الخامس

>كتب سليمان النقر - نانسى القاضى

يدخل فريق الإسماعيلى معسكرا مغلقا في الثانية عشر ظهر اليوم السبت بأحد فنادق التجمع الخامس ضمن برنامج الاستعداد للدور الثانى من مسابقة الدورى العام بخلاف الاستعداد لمواجهة سموحة فى دور الـ16 لبطولة كأس .

 

ومن المقرر أن يركز الجهاز الفنى على النواحى الخططية والتكتيكية خلال معسكر التجمع الخامس من أجل تحفيظ اللاعبين لخطط اللعب التي ينوي أن يؤدي بها التشيكى فرانز ستراكا مع الدراويش في الفترة القادمة، ومن المقرر أيضا أن يخوض الإسماعيلى مباراتين وديتين خلال المعسكر القاهرى أمام المقاولون العرب والسكة الحديد ثم يواجه وادى دجلة يوم 2 فبراير المقبل بالإسماعيلية بعد نهاية المعسكر المغلق.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

فيديو| طريقة تجنيد الشباب المصري في معسكرات داعش داخل ليبيا

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة

مساء dmc - حلقة الثلاثاء 11-4-2017 أسامة كمال لقاء مع رئيس بنك مصر ولقاء مع طلاب بالثانوية العامة