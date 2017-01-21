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بالصور.. مياه المجارى تغرق قرية أبو جريدة بدمياط

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بالصور.. مياه المجارى تغرق قرية أبو جريدة بدمياط بالصور.. مياه المجارى تغرق قرية أبو جريدة بدمياط

>دمياط -عبده عبد البارى

يعانى أهالى قرية أبو جريدة مركز فارسكور بمحافظة دمياط من العديد من المشكلات، أبرزها عدم وجود صرف صحى وسوء حالة الطرق الداخلية وانتشار القمامة وانقطاع مياه الشرب.

 

ويقول معروف حمودة أحد شباب القرية التى يبلغ تعداد سكانها 10 آلاف نسمة لا يوجد صرف صحى، وهناك انسداد لمواسير الصرف الصحى العشوائية ما تسبب فى طفح المجارى التى تسبب فى غرق الشوارع. وطالب حمودة الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بزيارة القرية والتعرف على مشكلاتها وإيجاد حلول وخاصة مع انتشار القمامة التى تسبب الأمراض والناموس بسبب تلك الكارثة.

 

وأكد معروف أن مسئولى الوحدة المحلية لا ينزلون إلى القرية ويعتبرونها على الهامش، مشيرا إلى أن حق الأهالى ضائع لدى هؤلاء الموظفين. وأكد محمد هريسة أحد الأهالى أن مياه المجارى غطت الشارع وتحيط بكل المنازل وخاصة مع زيادة مياه الامطار مما يعوق حركة المواطنين كما تهدد صحة أهالى المنطقة وخاصة الأطفال بأمراض خطيرة.

 

 

 

 

 


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