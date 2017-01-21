حظك اليوم برج الجوزاء السبت 21/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى..كن حذرًا فهناك أخطاء كثيرة فى العمل قد تطالك

نقدم لمولود برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يشتهر بازدواج الشخصية والتردد الشديد فى اتخاذ القرارات، ولكن قد يغفل الكثيرون مميزاته رغم وضوحها فهو شخص اجتماعى للغاية جذاب جدًا للآخرين، ودائمًا ما يكون محط إعجاب المحيطين به الذين يتغاضون عن عيوبه لأجل هذه المميزات.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

يجب أن تكون فى حالة تأهب لأن أشخاص محيطين بك يرتكبون أخطاء يصعب التراجع عنها، وقد تطالك نتائج أخطائهم هذه إن لم تكن منتبهًا، حاول أن تبقى الأمور التى تتولى مسئوليتها بعيدة عن هذه الأخطاء وحاول أن تصل بالأمر للرؤساء.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

تنشغل بأشخاص من كبار السن فى عائلتك، وهو ما يجعلك تمنح شريك حياتك اهتمامًا أقل، ولكنك ستحصل على الكثير من الدعم العملى والعاطفى من شريك حياتك رغم ذلك، وقد يساعدك أيضًا فى المسائل المالية اليوم، فكن حريصًا على أن تظهر له التقدير ولو بشكل محدود.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

ستحصل على رفيق اليوم يشجعك على ممارسة الرياضة ويدفعكما الحماس المتبادل إلى التمتع بصحة جيدة وأن تكون لياقتك البدنية فى الذروة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

تواتيك موجة من الطاقة والحيوية وتنعكس إيجابًا على طريقة تعاملك مع الآخرين، وقد تتواصل مع شخص يحدث ثورة فى حياتك ماليًا أو روحيًا، ومن المتوقع أن تساعدك نظرتك الثاقبة للأمور على اتخاذ قرار جيد بشأن اتجاه حياتك ويجب عليك انتهاز هذه الفرصة لمحاولة فهم نفسك.