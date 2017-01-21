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حظك اليوم برج الحوت السبت 21/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. يصلك مال عن طريق غير متوقع

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حظك اليوم برج الحوت السبت 21/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. يصلك مال عن طريق غير متوقع حظك اليوم برج الحوت السبت 21/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. يصلك مال عن طريق غير متوقع

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نقدم لمولود على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتميز بالذكاء الاجتماعى الشديد والقدرة على كسب قلوب الآخرين وقدرة كبيرة على الإقناع، ولكن يعيبه أنه دائمًا ما يشعر بالظلم، وأن هناك مؤامرة عليه.

 

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى:

هناك مال غير متوقع فى الطريق إليك واليوم هو الأفضل للفوز فى مشاريع المضاربة وألعاب الحظ، ولكن المال أيضًا يأتى مصحوبًا بمسؤوليات لا يجب أن تتجاهلها ويجب أن تفى بالتزاماتك المهمة كلها.

 

برج الحوت على الصعيد العاطفى:

تتمتع بشخصية قوية ويمكنك إقناع أي شخص بحبك، وقد تدخل قريبًا في علاقة عاطفية مع شخص لا يريد أن يرى مواهبك وإنما يحبك كما أنت، وهذا الشخص يستحق منك الكثير من الاهتمام والتقدير.

 

برج الحوت على الصعيد الصحى:

ابحث عن أشخاص تشاركهم عاداتك الصحية وكن حذرًا من الذين يحرضونك على الإخلال بنظامك الغذائى ويخبرونك أن هذا يحدث ليوم واحد فقط ومن الممكن أن تواصل بعده.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

ستهتم كثيرًا بالتفاصيل اليوم، ومن المحتمل أن تشارك فى التخطيط التفصيلى لمشروع ما وستكون دقيقًا جدًا بشأن هذا الموضوع، وستبذل الكثير من الجهد مما ينعكس على عملك وستكسب شهرة كبيرة لهذا السبب ومن المتوقع أن تحقق طفرة اليوم.


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مصر 365

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