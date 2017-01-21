حظك اليوم برج العقرب السبت 21/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى..تتمتع بصحة ممتازة فحافظ عليها

نقدم لمولود برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج الذى يتمتع أصحابه بالشخصية الهادئة القوية ويتميزون بأنهم ذوو شخصيات عاطفية وعنيدة فى الوقت نفسه، ولكن يعيبهم انعدام الثقة بالآخرين والعنف والغيرة الشديدة.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهنى:

من المهم أن تظهر لمرؤسيك تقديرك لمجهوداتهم، فهم بحاجة لذلك وينقصهم الحماس، وستكون فكرة جيدة أن تعبر لهم اليوم عن احترامك لهم وتحفزهم، خاصة أن هناك مشروعا كبيرا فى العمل هذه الأيام، واستخدم الدعابة معهم واظهر مهاراتك القيادية الهائلة.

برج العقرب على الصعيد العاطفى:

تشعر بالكثير من القلق على الصعيد العاطفى، وستفشل فى فهم إجراءات وتصرفات ودوافع شريك حياتك، ويغمرك شعورًا غامضًا بالقلق وعدم الرضا، وتحتاج لأن تعطى الوقت لعمل كل شىء، ولا تحاول تعجل الأشياء على مدار اليوم.

برج العقرب على الصعيد الصحى:

تتمتع بصحة ممتازة اليوم ولكن يجب التأكد من اتخاذ بعض الاحتياطات الأساسية لإبقاء الأمور على هذا النحو ولمساعدتك على الوقاية من الكثير من الأمراض، واليوم مثالى أيضًا للتركيز على تكثيف النظام الصحى.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

اليوم هو يوم حظك حيث تتمكن من حل مشاكلك بسهولة، وثقتك بنفسك تكون مرتفعة بشدة، وتشعر بالسعادة لإنجازك مشروعًا جديدًا، ومن المتوقع أن تحتفل مع أحبائك أو بصحبة صديق قد يزورك اليوم.