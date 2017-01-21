حظك اليوم برج السرطان السبت 21/1/2017 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى..التزم بمعاييرك الأخلاقية فى العمل

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج السرطان على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى، حيث يتمتع أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أهمها المرح وروح الدعابة.

برج السرطان على الصعيد المهنى:

أنت فى قمة تركيزك الذهنى، وعليك أن تلتزم بمعاييرك المهنية حتى إن لم تجد دعما من رؤسائك، فلن يكون الجميع راضيا عن أدائك فيكفيك قناعتك الشخصية بما تفعل.

على الصعيد العاطفى:

كان حبك مصدرًا كبيرا للإلهام وقوة لك، وتحتاج إلى دعم من الحبيب لتستكمل مشاريعك المقبلة، وسوف تكون هناك بدايات جديدة تزيد من حماسك وإصرارك.

برج السرطان على الصعيد الصحى:

اليوم هو مناسب تمامًا لتبنى هذه التغييرات التى يمكن أن تساعدك على أن تعيش حياة أفضل وأكثر صحة، وعليك أن تتراجع عن عدة قرارات.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن يخرج عن المألوف فى الواقع ويضطر للتعامل مع عدد من الأشخاص الذين يسببون له الإزعاج ويعرف كيفية التعامل معهم.