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حظك اليوم برج الثور السبت 21/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى..اليوم غير مناسب لتنفيذ أفكارك الاستثمارية

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حظك اليوم برج الثور السبت 21/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى..اليوم غير مناسب لتنفيذ أفكارك الاستثمارية حظك اليوم برج الثور السبت 21/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى..اليوم غير مناسب لتنفيذ أفكارك الاستثمارية

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نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ويتميز أبناء هذا البرج بالغيرة وكذلك بالثقة الزائدة فى النفس، والرغبة فى السفر والتواجد مع الأصدقاء، ويبغضون الروتين والقيود فى العمل.

 

برج الثور على الصعيد المهنى:

لن تظل كثيرًا بنفس درجة التوتر التى جعلت منك شخص متردد فى آخر الأيام، ربما تكون أفكارك الاستثمارية غير صالحة للتنفيذ الآن لكن عليك السعى نحوها.

على الصعيد العاطفى:

ابتعد عن مصادر الطاقة السلبية فأنت لست بحاجة لوجودها فى حياتك، خاصة أنك فى بداية علاقتك العاطفية وتحتاج إلى دعم معنوى.

برج الثور على الصعيد الصحى:

زيارة عاجلة لطبيب الأسنان بعد المشاكل المتراكمة التى تتسبب لك فى ألم كبير فى الفترة الماضية، ولن تكون هذه المرة مجرد زيارة عادية لكنك ستضطر بعدها لتغيير بعض عاداتك الصحية.

توقعات علماء الفلك:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يبتعد عن عدد من الأصدقاء الذين اعتادوا على الزج به فى عدد من المشاكل، وسيعيد مولود الثور حساباته فى كثير من الأمور.


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مصر 365

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