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حظك اليوم برج القوس السبت 21/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى..تحتاج إلى مراجعة نفسك فى التعامل مع الحبيب

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حظك اليوم برج القوس السبت 21/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى..تحتاج إلى مراجعة نفسك فى التعامل مع الحبيب حظك اليوم برج القوس السبت 21/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى..تحتاج إلى مراجعة نفسك فى التعامل مع الحبيب

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نقدم لمولود برج القوس على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج المعروف بحبه للأصدقاء والسفر والترحال فضلاً عن خفة ظله التى تجعل الجميع ينجذب إليه، ويتميز أيضًا بشجاعته فى المواجهات، ولكنه يخشى التورط فى المسئوليات الكبيرة خاصة على الصعيد العاطفى.

 

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى:

اختر الصديق المناسب الذى يساعدك على تحقيق حلمك والوصول إلى أهدافك بشكل سريع، ولا تندفع نحو بعض الأشخاص الذين يكنون لك مشاعر الغيرة والمنافسة غير الشريفة.

برج القوس على الصعيد العاطفى:

تعاملك بشكل خاطئ مع شريك حياتك هو السبب الأساسى فى توتر العلاقة بشكل دائم، التعبير عن الغيرة بشكل زائد عن المقبول يتحول إلى قيود على الحبيب.

 

برج القوس على الصعيد الصحى:

لا تتعامل مع آلام القولون على أنها مشكلة عارضة تأتى لك بين الحين والآخر، فأنت تحتاج إلى زيارة عاجلة إلى الطبيب حتى تتأكد من أسباب هذه المشكلة المتكررة.

 

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

لديك حالة من النشاط والرغبة فى البحث عن الأفكار الجديدة التى تصنع منك شخص طموح يعرف كيف يحصل على ما يريد، دون الحاجة إلى مراجعة نفسه أكثر من مرة.


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مصر 365

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