حظك اليوم برج الأسد ليوم السبت 21/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى..لا تدع الأفكار السلبية تؤثر على روحك

كتبت أسماء زيدان

اجتماعى شجاع يمتاز بفخامة الأسلوب والشهامة، إنه برج الأسد أحد مواليد الأبراج النارية، التى تتسم بالعصبية رغم طيبتها، ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم الأسد على الصعيد المهنى:

لا تدع الأفكار السلبية تؤثر على روحك وكن حذراً فى إقراض المال اليوم لشخص يعمل على خداعك، لأنه سوف يمتنع عن إعادة المبلغ.

الأسد على الصعيد العاطفى:

قد يكون لديك لقاء رومانسى مع شخص جذاب فحرر نفسك من القيود العاطفية واستفد منها اليوم.

الأسد على الصعيد الصحى:

عليك الذهاب للتأمل الروحى لتحرير نفسك من الهموم والضغوط النفسية التى كانت سببًا كبيرًا لمعاناتكم، فقد تتغير نظرتك تجاه الحياة، فتجد أن الانخراط فى حزم اللياقة البدنية جميل وفعال كما أن الأجواء ملائمة لإجراء بعض التمارين.

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة:

قد يكون يوم ملىء بالتأمل وإعادة تقييم مبادئك، فتستطيع سؤال نفسك وشريك حياتك عن القرارات السابقة، فلا تزال تدعم شريك حياتك وتتوقع نفس الشىء فى المقابل، فليست هناك أى أضرار فى تبنى إيديولوجيات جديدة فى الحياة.