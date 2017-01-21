حظك اليوم برج الحمل ليوم السبت 21/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تخرج مع الشريك وسط المناظر الطبيعية

كتبت أسماء زيدان

قيادى يحب المغامرة، صاحب نفس طويل ويتسم بالجرأة والجسارة، هو برج الحمل أحد الأبراج النارية التى تتسم بالحماس، ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم الحمل على الصعيد المهنى:

لقد تم العمل بجد فى الطريق المستقيم ولكن اليوم قد تميل إلى الخداع لإنجاز المهمة، ولكن هذا خطر لا داعى له لأن الناس سوف تعرف ما تحاول القيام به، وسوف تفقد ثقة من لديك.

الحمل على الصعيد العاطفى:

هناك محاولة للتواصل مع شريك الحياة، كنت مشغولا الفترة الماضية وعليك أن تبذل الجهد للاستمتاع فقد حان الوقت لكم لتخرجا إلى مكان جديد ويفضل أن يكون بالقرب من الطبيعة بحيث يعكس الجمال الطبيعى روحه عليكما مما يقوى علاقتكما.

الحمل على الصعيد الصحى:

قد تتورط مع بعض الأصدقاء فى تبادل الأدوية وهذا غير مفيد لصحتك، ويمكنك دمج زيت اللافندر أو زيت شجرة الشاى الاسترالى لتغذية وجهك والتخلص من الجلد الذابل مع تغير الطقس .

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة:

اليوم ملئ بالتغيير فقد تتلقى اتصال من احد الأشخاص فيتسبب ذلك فى احداث تغيرات كبيرة فى حياتك، ومع ذلك ليست كل التغييرات جيدة بالنسبة لك، وسوف تميل لتحليل ما إذا كان التغيير جيدا بالنسبة لك أم لا قبل أن تنجرف معه.