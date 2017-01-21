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حظك اليوم برج الميزان ليوم السبت 21/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. كن حذرًا بحياتك المهنية

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حظك اليوم برج الميزان ليوم السبت 21/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. كن حذرًا بحياتك المهنية حظك اليوم برج الميزان ليوم السبت 21/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. كن حذرًا بحياتك المهنية

>كتبت أسماء زيدان

رومانسى دبلوماسى يمتاز بالمظهر الجذاب، إنه برج الميزان أحد مواليد الأبراج الهوائية، التى تتسم بالسحر ويقدم "اليوم السابع" لمواليد برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

 

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى:

من الضرورى توخى الحذر فى مكان عملك اليوم، فلا تنسى أن المكاتب مفتوحة ولا تحافظ على الخصوصية، وإذا لم تكن حذرًا ستكون حياتك المهنية الثمن لذلك.

 

الميزان على الصعيد العاطفى:

حبك مصدر كبير للإلهام فى الكثير من الأوقات الصعبة، ولكن حدوث سوء فهم بين أى اثنين وارد وعليك أن تدرك ذلك وتملك زمام الأمور قبل أن ينهار كل شىء.

الميزان على الصعيد الصحى:

قد تعانى اليوم من بعض آلام الرقبة، ومن المفضل أن تمارس المشى والانحناء بعد كل ساعتين من العمل، وبهذا سوف تمتد عضلاتك وتخفف من آلامها، كما أنك كنت تخطط لتدليك أو علاج للاسترخاء، فلا تنسى تفريغ التوتر مرة أخرى.

 

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة:

تميل للاعتدال اليوم، وتوفر الكثير من غذاء الفكر، كما أنك لن تتسامح مع الانحرافات اليوم ومع ذلك عليك أن تدرك أن التوجس فى المحادثة لن يكون ذات فائدة كبيرة.


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مصر 365

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