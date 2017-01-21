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حظك اليوم برج الدلو ليوم السبت 21/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. أمراضك نتيجة لإجهاد عقلك

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حظك اليوم برج الدلو ليوم السبت 21/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. أمراضك نتيجة لإجهاد عقلك حظك اليوم برج الدلو ليوم السبت 21/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. أمراضك نتيجة لإجهاد عقلك

>كتبت أسماء زيدان

أمين ومخلص، مبتكر وأصيل هو أحد مواليد الأبراج الهوائية، ويقدم "اليوم السابع" لمواليد برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

 

حظك اليوم الدلو على الصعيد المهنى:

الظروف العملية تجبرك على العمل بشكل مكثف للغاية اليوم، كما أن عقلك فى منزلك، فأنت أكثر اهتماماً بقضاء بعض الوقت مع عائلتك، فلا تتجاهل عملك إذا كنت تميل بشدة للغياب، ويجب عليك استخدام ساعة الغذاء الخاصة بك، وازن بين العمل ووقت الفراغ لتحقيق التوازن الداخلى.

الدلو على الصعيد العاطفى:

لقد تم تجاهل أصدقائك فى الآونة الأخيرة، والوقت مناسب لترتيب نزهة معهم فيمكن رؤية فيلم معًا أو القيام ببعض الأشياء البسيطة، كما يمكن أن تتلقى اتصال من قبل شخص من ماضيك الذى كان قريبا لك مرة واحدة.

 

الدلو على الصعيد الصحى :

القضايا التى لم تحل فى المجلات الأخرى للحياة يمكن أن تؤثر على صحتك اليوم، وربما كنت لاحظت ذلك ولكن ضغوط العمل والعلاقات قد تتراكم عليك وهذا من المرجح أن يؤدى إلى صعوبة فى النوم أو الاسترخاء فضلا عن تهيج المعدة، وعليك أن تدرك أن المفتاح فى تخفيف إجهاد عقلك فليس لديك أى مشاكل جسدية.

 

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة:

شخص مسن يمنحك غذاء للفكر، وقد تم التخطيط لتحديد أولويات قوتك، تقوم بدورك وعليك الحفاظ على الهدوء وممارسة الصبر، وكذلك رعاية صحتك والاسترخاء، كما أن ترتيب مالى مهم فى طريقه إليك، فقد تتلقى مكاسب غير متوقعة بالنسبة لك.


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مصر 365

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