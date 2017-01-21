حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم السبت 21/1/2017.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الأسد ليوم السبت 21/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى..لا تدع الأفكار السلبية تؤثر على روحك

اجتماعى شجاع يمتاز بفخامة الأسلوب والشهامة، إنه برج الأسد أحد مواليد الأبراج النارية، التى تتسم بالعصبية رغم طيبتها، ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم الأسد على الصعيد المهنى:

لا تدع الأفكار السلبية تؤثر على روحك وكن حذراً فى إقراض المال اليوم لشخص يعمل على خداعك، لأنه سوف يمتنع عن إعادة المبلغ.

الأسد على الصعيد العاطفى:

قد يكون لديك لقاء رومانسى مع شخص جذاب فحرر نفسك من القيود العاطفية واستفد منها اليوم.

الأسد على الصعيد الصحى:

عليك الذهاب للتأمل الروحى لتحرير نفسك من الهموم والضغوط النفسية التى كانت سببًا كبيرًا لمعاناتكم، فقد تتغير نظرتك تجاه الحياة، فتجد أن الانخراط فى حزم اللياقة البدنية جميل وفعال كما أن الأجواء ملائمة لإجراء بعض التمارين.

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة:

قد يكون يوم ملىء بالتأمل وإعادة تقييم مبادئك، فتستطيع سؤال نفسك وشريك حياتك عن القرارات السابقة، فلا تزال تدعم شريك حياتك وتتوقع نفس الشىء فى المقابل، فليست هناك أى أضرار فى تبنى إيديولوجيات جديدة فى الحياة.

حظك اليوم برج العقرب السبت 21/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى..تتمتع بصحة ممتازة فحافظ عليها

نقدم لمولود برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى وهو البرج الذى يتمتع أصحابه بالشخصية الهادئة القوية ويتميزون بأنهم ذوو شخصيات عاطفية وعنيدة فى الوقت نفسه، ولكن يعيبهم انعدام الثقة بالآخرين والعنف والغيرة الشديدة.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهنى:

من المهم أن تظهر لمرؤسيك تقديرك لمجهوداتهم، فهم بحاجة لذلك وينقصهم الحماس، وستكون فكرة جيدة أن تعبر لهم اليوم عن احترامك لهم وتحفزهم، خاصة أن هناك مشروعا كبيرا فى العمل هذه الأيام، واستخدم الدعابة معهم واظهر مهاراتك القيادية الهائلة.

برج العقرب على الصعيد العاطفى:

تشعر بالكثير من القلق على الصعيد العاطفى، وستفشل فى فهم إجراءات وتصرفات ودوافع شريك حياتك، ويغمرك شعورًا غامضًا بالقلق وعدم الرضا، وتحتاج لأن تعطى الوقت لعمل كل شىء، ولا تحاول تعجل الأشياء على مدار اليوم.

برج العقرب على الصعيد الصحى:

تتمتع بصحة ممتازة اليوم ولكن يجب التأكد من اتخاذ بعض الاحتياطات الأساسية لإبقاء الأمور على هذا النحو ولمساعدتك على الوقاية من الكثير من الأمراض، واليوم مثالى أيضًا للتركيز على تكثيف النظام الصحى.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

اليوم هو يوم حظك حيث تتمكن من حل مشاكلك بسهولة، وثقتك بنفسك تكون مرتفعة بشدة، وتشعر بالسعادة لإنجازك مشروعًا جديدًا، ومن المتوقع أن تحتفل مع أحبائك أو بصحبة صديق قد يزورك اليوم.

حظك اليوم برج القوس السبت 21/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى..تحتاج إلى مراجعة نفسك فى التعامل مع الحبيب

نقدم لمولود برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج المعروف بحبه للأصدقاء والسفر والترحال فضلاً عن خفة ظله التى تجعل الجميع ينجذب إليه، ويتميز أيضًا بشجاعته فى المواجهات، ولكنه يخشى التورط فى المسئوليات الكبيرة خاصة على الصعيد العاطفى.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهنى:

اختر الصديق المناسب الذى يساعدك على تحقيق حلمك والوصول إلى أهدافك بشكل سريع، ولا تندفع نحو بعض الأشخاص الذين يكنون لك مشاعر الغيرة والمنافسة غير الشريفة.

برج القوس على الصعيد العاطفى:

تعاملك بشكل خاطئ مع شريك حياتك هو السبب الأساسى فى توتر العلاقة بشكل دائم، التعبير عن الغيرة بشكل زائد عن المقبول يتحول إلى قيود على الحبيب.

برج القوس على الصعيد الصحى:

لا تتعامل مع آلام القولون على أنها مشكلة عارضة تأتى لك بين الحين والآخر، فأنت تحتاج إلى زيارة عاجلة إلى الطبيب حتى تتأكد من أسباب هذه المشكلة المتكررة.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

لديك حالة من النشاط والرغبة فى البحث عن الأفكار الجديدة التى تصنع منك شخص طموح يعرف كيف يحصل على ما يريد، دون الحاجة إلى مراجعة نفسه أكثر من مرة.

حظك اليوم برج الجدى السبت 21/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى..حركة المريخ تؤجج رغباتك العاطفية

نقدم لمولود برج الجدى حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتمتع أبناءه بشخصية شديدة الجدية والقدرة على تحمل المسئولية والوفاء بالالتزامات، خاصة العائلية والأسرية.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهنى:

اليوم مثمر جدًا خاصة لأولئك الذين يعملون لحساب الحكومة، وتحديداً فى الوظائف الإدارية، واليوم إذا أقدمت على معالجة أى عمل تم تأجيله سيتم الانتهاء منه بسهولة، وهو أيضًا يوم مناسب للبحث عن وظيفة جديدة إذا كنت تشعر بالضيق فى عملك الحالى، ومن المحتمل أن تحقق نجاحًا كبيرًا فى المستقبل القريب.

برج الجدي على الصعيد العاطفى:

حركة المريخ تسبب تأجج رغباتك العاطفية، وتجعلك تتمتع بمستوى أعلى من الثقة، لذلك فاليوم مناسب جدًا لاتخاذ خطوات للأمام إما مع شريك حياتك أو من تتمنى أن يكون شريك حياتك.

برج الجدى على الصعيد الصحى:

أحيانًا لا تسير الأمور كما نتمنى ونكون بحاجة للانتظار بصبر وهدوء لأن شعورك بالتوتر وتعجل الأحداث يؤثر سلبًا على صحتك، فحاول أن تستمع إلى بعض الموسيقى وتحصل على القليل من الاسترخاء.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

تجد نفسك مجبرًا على الإنفاق بنسبة كبيرة جدًا، وأنت عرضة لشراء أشياء لا تحتاج لها، وهذا يؤثر على أموالك بطريقة جادة وخطيرة فحاول أن تهذب غريزة الإنفاق لديك وتضع مخططات مالية واضحة تلتزم بها.

حظك اليوم برج الثور السبت 21/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى..اليوم غير مناسب لتنفيذ أفكارك الاستثمارية

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الثور على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، ويتميز أبناء هذا البرج بالغيرة وكذلك بالثقة الزائدة فى النفس، والرغبة فى السفر والتواجد مع الأصدقاء، ويبغضون الروتين والقيود فى العمل.

برج الثور على الصعيد المهنى:

لن تظل كثيرًا بنفس درجة التوتر التى جعلت منك شخص متردد فى آخر الأيام، ربما تكون أفكارك الاستثمارية غير صالحة للتنفيذ الآن لكن عليك السعى نحوها.

على الصعيد العاطفى:

ابتعد عن مصادر الطاقة السلبية فأنت لست بحاجة لوجودها فى حياتك، خاصة أنك فى بداية علاقتك العاطفية وتحتاج إلى دعم معنوى.

برج الثور على الصعيد الصحى:

زيارة عاجلة لطبيب الأسنان بعد المشاكل المتراكمة التى تتسبب لك فى ألم كبير فى الفترة الماضية، ولن تكون هذه المرة مجرد زيارة عادية لكنك ستضطر بعدها لتغيير بعض عاداتك الصحية.

توقعات علماء الفلك:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يبتعد عن عدد من الأصدقاء الذين اعتادوا على الزج به فى عدد من المشاكل، وسيعيد مولود الثور حساباته فى كثير من الأمور.

حظك اليوم برج الحمل ليوم السبت 21/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تخرج مع الشريك وسط المناظر الطبيعية

كتبت أسماء زيدان

قيادى يحب المغامرة، صاحب نفس طويل ويتسم بالجرأة والجسارة، هو برج الحمل أحد الأبراج النارية التى تتسم بالحماس، ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم الحمل على الصعيد المهنى:

لقد تم العمل بجد فى الطريق المستقيم ولكن اليوم قد تميل إلى الخداع لإنجاز المهمة، ولكن هذا خطر لا داعى له لأن الناس سوف تعرف ما تحاول القيام به، وسوف تفقد ثقة من لديك.

الحمل على الصعيد العاطفى:

هناك محاولة للتواصل مع شريك الحياة، كنت مشغولا الفترة الماضية وعليك أن تبذل الجهد للاستمتاع فقد حان الوقت لكم لتخرجا إلى مكان جديد ويفضل أن يكون بالقرب من الطبيعة بحيث يعكس الجمال الطبيعى روحه عليكما مما يقوى علاقتكما.

الحمل على الصعيد الصحى:

قد تتورط مع بعض الأصدقاء فى تبادل الأدوية وهذا غير مفيد لصحتك، ويمكنك دمج زيت اللافندر أو زيت شجرة الشاى الاسترالى لتغذية وجهك والتخلص من الجلد الذابل مع تغير الطقس .

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة:

اليوم ملئ بالتغيير فقد تتلقى اتصال من احد الأشخاص فيتسبب ذلك فى احداث تغيرات كبيرة فى حياتك، ومع ذلك ليست كل التغييرات جيدة بالنسبة لك، وسوف تميل لتحليل ما إذا كان التغيير جيدا بالنسبة لك أم لا قبل أن تنجرف معه.

حظك اليوم برج الحوت السبت21/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. يصلك مال عن طريق غير متوقع

نقدم لمولود برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يتميز بالذكاء الاجتماعى الشديد والقدرة على كسب قلوب الآخرين وقدرة كبيرة على الإقناع، ولكن يعيبه أنه دائمًا ما يشعر بالظلم، وأن هناك مؤامرة عليه.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى:

هناك مال غير متوقع فى الطريق إليك واليوم هو الأفضل للفوز فى مشاريع المضاربة وألعاب الحظ، ولكن المال أيضًا يأتى مصحوبًا بمسؤوليات لا يجب أن تتجاهلها ويجب أن تفى بالتزاماتك المهمة كلها.

برج الحوت على الصعيد العاطفى:

تتمتع بشخصية قوية ويمكنك إقناع أي شخص بحبك، وقد تدخل قريبًا في علاقة عاطفية مع شخص لا يريد أن يرى مواهبك وإنما يحبك كما أنت، وهذا الشخص يستحق منك الكثير من الاهتمام والتقدير.

برج الحوت على الصعيد الصحى:

ابحث عن أشخاص تشاركهم عاداتك الصحية وكن حذرًا من الذين يحرضونك على الإخلال بنظامك الغذائى ويخبرونك أن هذا يحدث ليوم واحد فقط ومن الممكن أن تواصل بعده.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

ستهتم كثيرًا بالتفاصيل اليوم، ومن المحتمل أن تشارك فى التخطيط التفصيلى لمشروع ما وستكون دقيقًا جدًا بشأن هذا الموضوع، وستبذل الكثير من الجهد مما ينعكس على عملك وستكسب شهرة كبيرة لهذا السبب ومن المتوقع أن تحقق طفرة اليوم.

حظك اليوم برج الدلو ليوم السبت 21/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. أمراضك نتيجة لإجهاد عقلك

أمين ومخلص، مبتكر وأصيل هو برج الدلو أحد مواليد الأبراج الهوائية، ويقدم "اليوم السابع"حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم الدلو على الصعيد المهنى:

الظروف العملية تجبرك على العمل بشكل مكثف للغاية اليوم، كما أن عقلك فى منزلك، فأنت أكثر اهتماماً بقضاء بعض الوقت مع عائلتك، فلا تتجاهل عملك إذا كنت تميل بشدة للغياب، ويجب عليك استخدام ساعة الغذاء الخاصة بك، وازن بين العمل ووقت الفراغ لتحقيق التوازن الداخلى.

الدلو على الصعيد العاطفى:

لقد تم تجاهل أصدقائك فى الآونة الأخيرة، والوقت مناسب لترتيب نزهة معهم فيمكن رؤية فيلم معًا أو القيام ببعض الأشياء البسيطة، كما يمكن أن تتلقى اتصال من قبل شخص من ماضيك الذى كان قريبا لك مرة واحدة.

الدلو على الصعيد الصحى :

القضايا التى لم تحل فى المجلات الأخرى للحياة يمكن أن تؤثر على صحتك اليوم، وربما كنت لاحظت ذلك ولكن ضغوط العمل والعلاقات قد تتراكم عليك وهذا من المرجح أن يؤدى إلى صعوبة فى النوم أو الاسترخاء فضلا عن تهيج المعدة، وعليك أن تدرك أن المفتاح فى تخفيف إجهاد عقلك فليس لديك أى مشاكل جسدية.

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة:

شخص مسن يمنحك غذاء للفكر، وقد تم التخطيط لتحديد أولويات قوتك، تقوم بدورك وعليك الحفاظ على الهدوء وممارسة الصبر، وكذلك رعاية صحتك والاسترخاء، كما أن ترتيب مالى مهم فى طريقه إليك، فقد تتلقى مكاسب غير متوقعة بالنسبة لك.

حظك اليوم برج السرطان السبت 21/1/2017 على الصعيد المهنى العاطفى والصحى..التزم بمعاييرك الأخلاقية فى العمل

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج السرطان على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى، حيث يتمتع أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أهمها المرح وروح الدعابة.

برج السرطان على الصعيد المهنى:

أنت فى قمة تركيزك الذهنى، وعليك أن تلتزم بمعاييرك المهنية حتى إن لم تجد دعما من رؤسائك، فلن يكون الجميع راضيا عن أدائك فيكفيك قناعتك الشخصية بما تفعل.

على الصعيد العاطفى:

كان حبك مصدرًا كبيرا للإلهام وقوة لك، وتحتاج إلى دعم من الحبيب لتستكمل مشاريعك المقبلة، وسوف تكون هناك بدايات جديدة تزيد من حماسك وإصرارك.

برج السرطان على الصعيد الصحى:

اليوم هو مناسب تمامًا لتبنى هذه التغييرات التى يمكن أن تساعدك على أن تعيش حياة أفضل وأكثر صحة، وعليك أن تتراجع عن عدة قرارات.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن يخرج عن المألوف فى الواقع ويضطر للتعامل مع عدد من الأشخاص الذين يسببون له الإزعاج ويعرف كيفية التعامل معهم.

حظك اليوم برج العذراء السبت 21/1/2017..تكهناتك فى محلها اليوم

كره الاحتمالات وعشق التفاصيل والحكمة التى تطغى على تفكيره فى معظم الأحيان، والبحث عن المثالية ورغبة العيش فى المدينة الفاضلة، والميل إلى العزلة فى بعض الأحيان هى أبرز صفات برج العذراء الذى نقدم له حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج العذراء على الصعيد المهنى:

انتظر حتى تتأكد من توقعاتك ولا تعتمد على الفروض فى إصدار أية قرارات تتعلق بمستقبلك المهنى، وانتقى الأشخاص الذين يمكنك الاعتماد عليهم فى المشورة.

برج العذراء على الصعيد العاطفى:

تكهناتك فى الغالب صحيحة فأنت لا تقبل على أى علاقة دون أن تعرف طبيعة أطرافها بشكل جيد جدًا، لذلك خذ خطواتك بكل ثقة.

على الصعيد الصحى:

ابتعد عن تناول المثلجات هذه الفترة ربما تكون ألام الحنجرة رفيقتك فى الأيام القادمة، وأنت لست بحاجة إلى ملازمة الفراش والتغيب عن مهامك.

توقعات علماء الفلك لمولود العذراء:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يقبل على تنفيذ عدد من القرارات التى شغلت تفكيره فى الفترة الماضية ولن ييأس العذراء رغم العراقيل التى ستواجهه اليوم.

حظك اليوم برج الجوزاء السبت 21/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى..كن حذرًا فهناك أخطاء كثيرة فى العمل قد تطالك

نقدم لمولود برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج الذى يشتهر بازدواج الشخصية والتردد الشديد فى اتخاذ القرارات، ولكن قد يغفل الكثيرون مميزاته رغم وضوحها فهو شخص اجتماعى للغاية جذاب جدًا للآخرين، ودائمًا ما يكون محط إعجاب المحيطين به الذين يتغاضون عن عيوبه لأجل هذه المميزات.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

يجب أن تكون فى حالة تأهب لأن أشخاص محيطين بك يرتكبون أخطاء يصعب التراجع عنها، وقد تطالك نتائج أخطائهم هذه إن لم تكن منتبهًا، حاول أن تبقى الأمور التى تتولى مسئوليتها بعيدة عن هذه الأخطاء وحاول أن تصل بالأمر للرؤساء.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

تنشغل بأشخاص من كبار السن فى عائلتك، وهو ما يجعلك تمنح شريك حياتك اهتمامًا أقل، ولكنك ستحصل على الكثير من الدعم العملى والعاطفى من شريك حياتك رغم ذلك، وقد يساعدك أيضًا فى المسائل المالية اليوم، فكن حريصًا على أن تظهر له التقدير ولو بشكل محدود.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

ستحصل على رفيق اليوم يشجعك على ممارسة الرياضة ويدفعكما الحماس المتبادل إلى التمتع بصحة جيدة وأن تكون لياقتك البدنية فى الذروة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

تواتيك موجة من الطاقة والحيوية وتنعكس إيجابًا على طريقة تعاملك مع الآخرين، وقد تتواصل مع شخص يحدث ثورة فى حياتك ماليًا أو روحيًا، ومن المتوقع أن تساعدك نظرتك الثاقبة للأمور على اتخاذ قرار جيد بشأن اتجاه حياتك ويجب عليك انتهاز هذه الفرصة لمحاولة فهم نفسك.

حظك اليوم برج الميزان ليوم السبت 21/1/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. كن حذرًا بحياتك المهنية

رومانسى دبلوماسى يمتاز بالمظهر الجذاب، إنه برج الميزان أحد مواليد الأبراج الهوائية، التى تتسم بالسحر ويقدم "اليوم السابع" حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى:

من الضرورى توخى الحذر فى مكان عملك اليوم، فلا تنسى أن المكاتب مفتوحة ولا تحافظ على الخصوصية، وإذا لم تكن حذرًا ستكون حياتك المهنية الثمن لذلك.

الميزان على الصعيد العاطفى:

حبك مصدر كبير للإلهام فى الكثير من الأوقات الصعبة، ولكن حدوث سوء فهم بين أى اثنين وارد وعليك أن تدرك ذلك وتملك زمام الأمور قبل أن ينهار كل شىء.

الميزان على الصعيد الصحى:

قد تعانى اليوم من بعض آلام الرقبة، ومن المفضل أن تمارس المشى والانحناء بعد كل ساعتين من العمل، وبهذا سوف تمتد عضلاتك وتخفف من آلامها، كما أنك كنت تخطط لتدليك أو علاج للاسترخاء، فلا تنسى تفريغ التوتر مرة أخرى.

توقعات علماء الفلك الفترة القادمة:

تميل للاعتدال اليوم، وتوفر الكثير من غذاء الفكر، كما أنك لن تتسامح مع الانحرافات اليوم ومع ذلك عليك أن تدرك أن التوجس فى المحادثة لن يكون ذات فائدة كبيرة.