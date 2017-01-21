هدف ليفاندوفسكي المتأخر يمنح بايرن الفوز على فرايبورغ

أنقذ البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونيخ بهدف في الوقت بدل الضائع ليقلب النتيجة إلى فوز ثمين 2 / 1 على مضيفه فرايبورغ في افتتاح مباريات المرحلة السابعة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفين بينهما هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع ليعوض بايرن ميونيخ متصدر دوري الدرجة الأولى لكرة القدم تأخره بهدف ليهزم فرايبورغ 2-1 الجمعة (20 كانون الأول/ يناير) ويوسع الفارق إلى ست نقاط مع استئناف المسابقة عقب العطلة الشتوية.

وسيطر ليفاندوفسكي على كرة عرضية بصدره وظهره للمرمى وسدد في شباك حارس فرايبورغ في الوقت المحتسب بدل الضائع ليضمن النقاط الثلاث لبايرن الذي قدم أداء باهتا. وهذا هو الهدف 14 للمهاجم البولندي في الدوري هذا الموسم.

وقال كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن "بالنسبة لنا كانت مباراة صعبة جدا من البداية للنهاية لأن فرايبورغ كان جيدا جدا. لم نلعب جيدا لكننا أظهرنا شخصية قوية". وأضاف "لم نلعب جيدا في الشوط الأول لكننا عدنا بعد ذلك وفزنا بالمباراة بالكثير من الرغبة. لا يمكن أن نكون سعداء بالطريقة التي لعبنا بها لكن يمكن أن نسعد بالنتيجة".

وفاجأ فرايبورغ ضيفه بايرن بهدف في الدقيقة الرابعة عن طريق يانيك هابرر بعد هجمة مرتدة مثالية وخطأ دفاعي من ماتس هوملز. واستحوذ بايرن تدريجيا على مجريات اللعب بعد أداء سيء في أول 15 دقيقة واقترب أرتورو فيدال من التسجيل بتسديدة منخفضة على الملعب المغطى بالجليد.

وأدرك ليفاندوفسكي مهاجم بولندا التعادل للفريق البافاري في الدقيقة 35 بعد ركلة ركنية نفذها دوغلاس كوستا. وبذل بايرن جهدا أكبر وزاد من إيقاعه في الشوط الثاني وسيطر على الكرة وصنع العديد من الفرص الإضافية لكن فريق المدرب كارلو أنشيلوتي افتقر للمسة الأخيرة حتى هدف ليفاندوفسكي المتأخر.

وكاد فرايبورغ أن ينتزع الفوز قرب النهاية على عكس سير اللعب واُختبر مانويل نوير حارس بايرن عدة مرات في الدقائق الأخيرة قبل أن يضمن المهاجم البولندي الفوز لحامل اللقب بهدفه المتأخر. ويملك بايرن 42 نقطة بفارق ست نقاط عن لايبزيغ صاحب المركز الثاني الذي يستضيف اينتراخت فرانكفورت غدا السبت.

ع.خ/ع.ج ( د ب ا، رويترز)

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