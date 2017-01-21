القوات الشرعيةعلى مشارف المخا

واصلت القوات الشرعية اليمنية تقدمها نحو مدينة المخا بعد تطهير منطقة واحجة على الشريط الساحلي الغربي لتعز. و ذكرت مصادر عسكرية ان الجيش الوطني واصل تقدمة وسيطر على عدد من المناطق في اتجاه مدينة المخا بعد معارك عنيفة مع الانقلابيين ، وأصبح على بعد نحو 5 كم من المخا، في ظل استمرار المعارك وتمشيط المناطق المحرر من الألغام وجيوب المتمردين الذي نشروا قناصة على طول الطريق وفي مداخل مدينة المخا.

وفي مديرية الوازعية المجاورة للمخا، تمكنت وحدات القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة من تحرير قرية الحرثة وتطهيرها من الانقلابيين، وتواصل تقدمها نحو مركز المديرية.

هذا وشنت مقاتلات التحالف العربي خلال الساعات الماضية سلسلة غارات مكثفة على معسكر السواد وصلت الى اكثر من 15 غاره، وقصفت معسكر الصواريخ في جبل عطان جنوب غربي صنعاء، و كذلك اهداف في صرواح في مارب.

وأعلنت مصادر عسكرية وطبية مقتل 30 من المتمردين الحوثيين وحلفائهم وجرح اخرون في سلسلة غارات لمقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع عسكرية في محافظة الحديدة.

وقال مصدر عسكري إن غارة للتحالف استهدفت نقطة امنية ومقر للمتمردين في منطقة عبال نتح عنها مقتل 18 شخص وإصابة 11 اخرين. واضاف ان غارة اخرى استهدفت معسكر الدفاع الساحلي في شارع الخمسين ما أدى الى مقتل 4 من الحوثيين وجرح 3 اخرين.

واكد ان غارة ثالثة وقعت في مفرق الجاح الخط الساحلي التابع لمديرية بيت الفقيه نتج عنها مصرع 5 واصابة 6 من المتمردين. فيما قصفت استهدفت مقاتلات التحالف شاحنة محملة بالأسلحة في مديرية الضحي ونتج عنها مقتل السائق ومساعده وتدمير الشاحنة بالكامل.

كما دمرت مقاتلات التحالف مخزنا للسلاح في مبنى مدرسة القتال العسكرية في مديرية الضحي وهو المخزن الذي خرجت منه الشاحنة المستهدفة.

وفي مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، اعلن الناطق باسم المقاومة الشعبية مقتل قيادي ميداني من الحوثيين وعدد من مرافقيه، الخميس، في غارة لمقاتلات التحالف العربي. وقال المتحدث باسم المقاومة الشعبية في محافظة صنعاء إن الأنباء أكدت مصرع القيادي في جماعة الحوثي خالد المداني، بقصف لطيران التحالف استهدف موكبه في منطقة سد رماده بمديرية نهم. وأوضح عبدالله الشندقي أن الغارات، التي شنها طيران التحالف على مواقع وتجمعات الحوثيين وقوات صالح، كان لها الدور الكبير في التقدم الذي حققته القوات الحكومية والمقاومة في جبهة نهم، والتي كان آخرها تحرير عدة تلال شمال وغرب جبل حلبان الذي تم تحريره في وقت سابق من الاسبوع الماضي.