ثلاثة وزراء في «دافوس»: رؤية 2030 تحمل تغييراً لاقتصاد المملكة بشكل جذري

عُقدت أمس الأول في مدينة دافوس السويسرية، جلسةً ضمن جلسات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي شارك فيها كل من وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ووزير المالية محمد الجدعان لمناقشة مسار رؤية المملكة 2030.

وأشار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح خلال الجلسة إلى أن رؤية المملكة 2030 هي رؤية لتغيير اقتصاد المملكة بشكل جذري، مضيفا أن المملكة مستعدة لاستثمار المصادر الاقتصادية لوجود بنية تحتية قوية تسمح لها باستقطاب أي تجارة واستثمار في ظل وجود قوة شبابية تسهم في دعم رؤية المملكة نحو تنوع استثماراتها، كما أكد الفالح في حديثه أن المملكة فخورة بتاريخها النفطي والذي استطاعت من خلاله بناء نهضة شاملة.

وفي ذات السياق أكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي خلال الجلسة أن رؤية المملكة تعتمد على تغيير ارتباط الاقتصاد بالقطاع الحكومي والتركيز على القطاع الخاص وأن خصخصة القطاعات سيساهم في نمو الأعمال الريادية بالمملكة إضافة إلى تواجد أعمال استراتيجية مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن جغرافية المملكة تساعدها على القوة التجارية بالمنطقة.

من جهته أوضح وزير المالية محمد الجدعان خلال الجلسة أن المملكة ركزت خلال 18 شهرًا الماضية على الاستخدام المطلق لجميع المصادر وأن المملكة ماضية نحو تحقيق أهداف 2030، كما أوضح أن المملكة أصدرت كتاباً لبرنامج الجدوى الاقتصادية يوضح أبرز معالم اقتصاد المملكة، مشيراً إلى أن السياحة الدينية من خلال موسم الحج والعمرة والزيارات للحرمين الشريفين هي أهم مصادر الدخل التي يمكن الاستثمار فيها.

وقال الجدعان لتعزيز الشفافية قامت المملكة بالإعلان عن الخطة الاقتصادية للسنوات القادمة وحتى عام 2020 ضمن برنامج تحقيق التوازن المالي، مشيرا إلى أن رؤية 2030 تستهدف مساهمة القطاع الخاص بـ65% من الناتج المحلي الإجمالي وتسعى الحكومة لتمكين القطاع الخاص من تحقيق ذلك، وأكد وزير المالية أنه سيتم دعم وتمكين القطاع الخاص ليكون شريكا رئيسا في التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

م. خالد الفالح

د. ماجد القصبي

محمد الجدعان