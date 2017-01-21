الرئيس ترامب: سنحافظ على تحالفاتنا

أدى دونالد ترامب أمس الجمعة القسم رئيساً للولايات المتحدة، وذلك على منصة التنصيب في مبنى الكابيتول بواشنطن، برفقة نائبه مايك بنس الذي أدى بدوره القسم، وقبل تأدية القسم، توالت كلمات الشخصيات المعنية بحفل التنصيب.

وفي أول خطاب يلقيه كرئيس للولايات المتحدة، أكد دونالد ترامب بعد تنصيبه رسمياً أنه ينوي "نقل السلطة من واشنطن العاصمة وإعادتها إلى الشعب"، مضيفاً "هذا اليوم أصبح الشعب حاكم هذه الأمة مجدداً".

وأكد ترمب "سنواجه التحديات والصعوبات ولكننا سننجز المهمة"، مضيفاً "المنسيون من شعبنا لن يتم نسيانهم مرة أخرى".

وشدد على أن الفوضى في الولايات المتحدة ستتوقف الآن، معتبراً أن كل شيء سيتغير منذ الآن في الولايات المتحدة.

وتابع "الأولوية ستكون لأميركا وسنحمي حدودنا واقتصادنا.. أميركا ستنتصر أكثر من أي وقت.. سنبني بلادنا من جديد وسنكون قدوة"، وقال "من اليوم فصاعداً فإن رؤية جديدة ستحكم بلادنا، من هذا اليوم فصاعداً ستكون أميركا فقط أولا"، مضيفاً "معاً سنجعل أميركا قوية مرة أخرى، سنجعل أميركا ثرية مرة أخرى، سنجعل أميركا فخورة مرة أخرى، سنجعل أميركا آمنة مرة أخرى، نعم معاً سنعيد إلى أميركا عظمتها مرة أخرى".

في سياق آخر، وضع ترامب مكافحة الإرهاب في صلب سياسته الخارجية، موضحاً أن واشنطن ستحافظ على تحالفاتها القائمة وستبني تحالفات جديدة لمكافحة الإرهاب، كما شكر ترمب سلفه باراك أوباما على مساعدته في الفترة الانتقالية.