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خادم الحرمين يشيد بمتانة العلاقات التاريخية الوثيقة بين المملكة والولايات المتحدة

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خادم الحرمين يشيد بمتانة العلاقات التاريخية الوثيقة بين المملكة والولايات المتحدة خادم الحرمين يشيد بمتانة العلاقات التاريخية الوثيقة بين المملكة والولايات المتحدة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- برقية تهنئة لفخامة الرئيس دونالد رئيس الولايات المتحدة الأميركية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة الأميركية. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب الولايات المتحدة الأميركية الصديق. وأشاد حفظه الله بهذه المناسبة بمتانة العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين الصديقين، مؤكدا الحرص على تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة وفق رؤية استراتيجية شاملة تخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية تهنئة لفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة الأميركية.

وعبر ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، والمزيد من الرقي والتقدم لشعب الولايات المتحدة الأميركية الصديق. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة الأميركية. وعبر ولي ولي العهد عن أصدق التهاني لفخامته، متمنياً له دوام الصحة والسعادة، ولشعب الولايات المتحدة الأميركية الصديق المزيد من الرقي والتطور.

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