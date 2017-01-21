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الجيش يقطع الطريق على الإسماعيلى لضم صانع ألعاب الداخلية

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الجيش يقطع الطريق على الإسماعيلى لضم صانع ألعاب الداخلية الجيش يقطع الطريق على الإسماعيلى لضم صانع ألعاب الداخلية

>كتب سليمان النقر - نانسى القاضى

أنهى إسلام عبد النعيم صانع ألعاب الداخلية إجراءات انتقاله إلى صفوف طلائع الجيش لمدة ثلاثة مواسم بعد الاتفاق على الأمور المادية، لاسيما أن عقد اللاعب ينتهى مع ناديه بنهاية الموسم الجارى، ويحق له التوقيع لأى نادٍ حاليا.

 

وأغلق مسئولو طلائع الجيش الطريق أمام الإسماعيلى الذي قطع شوطا كبيرا في المفاوضات مع الداخلية من أجل الحصول على خدمات إسلام عبد النعيم، ولكن موقف اللاعب من التجنيد حال دون ذلك وغير وجهته نحو طلائع الجيش، واستقر مسئولو الإسماعيلى على ضم صانع ألعاب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتعويض فشل صفقة إسلام عبد النعيم لرغبتهم في تدعيم صفوف الدراويش في الدور الثانى بالدورى.


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