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جدو الصغير بعد انتقاله لإنبى يوجه رسالة إلى جمهور الأهلى: "أنا مأجرمتش"

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جدو الصغير بعد انتقاله لإنبى يوجه رسالة إلى جمهور الأهلى: "أنا مأجرمتش" جدو الصغير بعد انتقاله لإنبى يوجه رسالة إلى جمهور الأهلى: "أنا مأجرمتش"

>كتب هيثم سلامة

وجه محمد حمدى زكى"جدو الصغير"، لاعب النادى الأهلى المعار إلى نادى إنبى لمدة 6 أشهر، رسالة إلى  جماهير النادى الأهلى، أكد من خلالها أنه لم يجرم لإعلان رغبته فى الانتقال، وذلك عبر موقع تبادل الصور إنستجرام.

 

وكتب "جدو الصغير" قائلاً: "أنا مكنتش هنزل حاجة بس من حق جمهور الأهلى عليا وهما عارفين هما أكتر حاجة حلوة حصلت لى فى النادى وكانوا هما سندى الوحيد وصبرى دا كان عشانهم بس للصبر حدود أنا شايف أنى بتظلم للمرة الثانية ومتكلمش".

 

وأضاف: " أنا ما أجرمتش إنى قولت عايز أمشى عشان ألعب ودا حقى هو عشان أنا مش قابل أبقى موظف زى أنتوا كنتم بتتكلموا على لاعيبه كده أبقي بخالف مبادئ الأهلى، ولما أقول عايز أمشي عشان ألعب أبقى وحش طيب إزاى.. جمهور الأهلى أكبر من كده بكتير وأكيد فاهم الكلام ده كويس جدا ومقدره".

 

وتابع قائلاً: "أنا مقدرش أغلط فى ناس بتحبني وبتقدرني خصوصا جمهور الأهلي.. دا توضيح للناس اللى بتقول أنى غلطت فى النادى والجمهور مش أكتر مش عشان أنا غلطان عشان محدش يفهم غلط". 


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